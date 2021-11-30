Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı: Yüzde 7,4

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 35,5 artarak 1 trilyon 915 milyar 467 milyon lira oldu. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 225 milyar 497 milyon olarak gerçekleşti.

Mal ve hizmet ihracatı, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 25,6 artarken ithalatı yüzde 8,3 azaldı.

2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 25,4, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 22,6, hizmetler yüzde 20,7, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 11,7, sanayi yüzde 10,0, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 8,3 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,7 arttı.

Finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 19,9, inşaat yüzde 6,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık ise yüzde 5,9 azaldı.

Yıllar 1.Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Yıllık

2010 6,9 8,1 8,7 9,7 8,4

2011 11,8 11,5 11,6 10 11,2

2012 6,7 5,0 3,6 4,2 4,8

2013 8,4 9,7 8,9 7 8,5

2014 8,6 2,8 3,4 5,5 4,9

2015 3,5 7,2 5,7 7,6 6,1

2016 4,9 5 -0,7 4,4 3,3

2017 5,3 5,3 11,8 7,3 7,5

2018 7,5 5,8 2,5 -2,6 3

2019 -2,5 -1,6 1 6 0,9

2020 4,4 -10,4 6,3 6,2 1,8

2021 7,4 22 7,4