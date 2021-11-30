Jandarma'da 4 il şark bölgesine alındı
Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapan Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş olarak görev yapan personel için Adıyaman, Bayburt, Gümüşhane ve Artvin illeri sıralı hizmet bölgesine (şark) alındı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 30 Kasım 2021 10:35
Buna göre;
Bu 4 ildeki rütbeli personelin 01-12 Aralık tarihleri arasında atama dilekçeleri alınacak.
Personel, dilekçenin nedeni bölümüne "bulunduğum ilde batı olarak devam etmek istiyorum" veya "bulunduğum ilde sıralı hizmet bölgesi (Şark) olarak devam etmek istiyorum" diye belirtecektir. 12 Aralık tarihinde bu seçenek kaldırılarak personelin isteğine göre değerlendirme alınacak.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız