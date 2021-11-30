Hadise ve Mehmet Dinçerler tatil dönüşü kaza yaptı!
Şarkıcı Hadise, yaz aylarında iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı. Hadise ile Mehmet Dinçerler, tatil için gittiği Çeşme'den dönerken kaza yaparak ölümden döndü. Korkudan bayılan şarkıcının, uzun süre kendine gelemediği öğrenildi.
Eklenme : 30 Kasım 2021 10:44
Hadise ile Mehmet Dinçerler, hafta sonu tatil için Çeşme'nin yolunu tuttu. İki gün şehri gezen çift, dönüş yolunda kabus yaşadı. İş insanının kullandığı aracın ön lastiği seyir halindeyken patladı.
Dinçerler, direksiyon hakimiyetini kaybedince, sağa sola çarparak durabildi. Korkudan bayılan şarkıcının, uzun süre kendine gelemediği öğrenildi. Olay yerine giden polislerin ise aracı çekiciyle götürürken ikiliye, "Bu otomobilden nasıl sağ çıktınız? Allah korumuş" dediği öğrenildi. Şarkıcı ve iş insanı, başka araçla İstanbul'a döndü.
Kaynak:Snob MagazinMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız