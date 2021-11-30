Dolar/TL kuru 12, 80 seviyesini geçti

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 3,3 üzerinde 12,8187'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 artışla 12,8690 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,76 değer kazanarak 14,5730'dan, sterlin/TL yüzde 0,49 yükselişle 17,1390'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 96,1 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla 1,1310'dan alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin aşı üretici şirketlerden gelen açıklamaların belirsizliğin sürdüğüne işaret ettiğini ve bunun da risk algısını yükselttiğini bildirdi.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Senato'da yapacakları konuşmaların varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, Powell'ın konuşmasında özellikle para politikasının geleceğine yönelik ipuçlarının aranacağını ifade etti.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre Türkiye 2021'in üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7,4, çeyreklik bazda 2,7 büyüdü.

Analistler, bugün ayrıca Almanya'da işsizlik, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi verileri ile Omicron varyantına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olacağını belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 96,9 seviyesinin direnç, 95,7'nin destek konumunda olduğunu söyledi.