Drift yapan sürücüye 13 bin 435 lira ceza
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyöre Mahallesi'nde bir sürücünün aracıyla drift yaparak güvenliği tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Kasım 2021 11:00
Bir okulun güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili sürücü M.B'ye alkollü ve sürücü belgesiz araç kullanmak, dönüş kurallarını ihlal etmekten 13 bin 435 lira ceza kesildi.
Araç ise 2 ay trafikten men edildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız