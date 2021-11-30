MEB'den 'iki yıla bir kademe için' açıklama
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer zorunlu hizmet bölgesinde görev yapan Bakanlık personelinin kademe sorunlarıyla ilgili sorusuna cevap verdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 30 Kasım 2021 14:00
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer iki yıla bir kademeyle ilgili soruya cevap verdi. Bakan Özer, 657 sayılı Kanunun 64. maddesinin 3. fıkrası uyarınca verilen iki yıla bir kademenin alınabilmesi için personelin zorunlu çalışma bölgesinde çalışması gerektiğini belirtti.
Bakan Özer, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 6 Mayıs 2010 tarihinden sonra göreve başlayanların zorunlu hizmet yükümlüsü olduğuna dikkat çekerek "Zorunlu çalışma süresini tamamladıktan sonra görev yerlerini çeşitli sebeplerle değiştirenler zorunlu çalışma yükümlüsü kapsamında olmadıklarından 64'üncü maddenin 3'üncü fıkrası hükmünden faydalandırılmaları mümkün olamamaktadır" dedi.
İşte Bakan Özer'e verilen soru önergesi ve cevabıMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız