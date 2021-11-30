Bahçeli: Erken seçim yoktur, hemen seçim yoktur

6 parti işe alımlarda yazılı sınavın esas alınması konusunda birleşti
6 parti işe alımlarda yazılı sınavın esas alınması konusunda birleşti
Hiperaktif Kredi, uygun kredi fırsatları konusunda, kişilere danışmanlık sağlıyor.
Hiperaktif Kredi, uygun kredi fırsatları konusunda, kişilere danışmanlık sağlıyor.
Şura önerileri MEB'e ulaştı: Mülakat kaldırılsın
Şura önerileri MEB'e ulaştı: Mülakat kaldırılsın
Erdoğan konuşurken dolar kuru 14'e yaklaşıp geri döndü
Erdoğan konuşurken dolar kuru 14'e yaklaşıp geri döndü
Erdoğan'dan 3600 ek gösterge ve asgari ücret açıklaması
Erdoğan'dan 3600 ek gösterge ve asgari ücret açıklaması
MEB, Eğitim Sen üyesi 21 öğretmeni ihraç etti
MEB, Eğitim Sen üyesi 21 öğretmeni ihraç etti
Erdoğan: Zengini zengin yapan model faizciliktir
Erdoğan: Zengini zengin yapan model faizciliktir
Yıldırım: Bakanlar Kurulu'nda e-Devlet'e karşı çıkanlar vardı
Yıldırım: Bakanlar Kurulu'nda e-Devlet'e karşı çıkanlar vardı
AK Parti ile CHP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü
AK Parti ile CHP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Türk dünyası askeri jeopolitiğinde 'SİHA' faktörü
Türk dünyası askeri jeopolitiğinde 'SİHA' faktörü
MSB Sözleşmeli Personel Temini Sınavı sonuçları açıklandı
MSB Sözleşmeli Personel Temini Sınavı sonuçları açıklandı
Banka kredileri kripto varlık alımı için kullanılamayacak
Banka kredileri kripto varlık alımı için kullanılamayacak
Bakanlık darbedilen bebeğin davasına müdahil olacak
Bakanlık darbedilen bebeğin davasına müdahil olacak
Gram altın 750 TL'yi geçti
Gram altın 750 TL'yi geçti
Meteoroloji'den 5 ile 'turuncu' 6 ile 'sarı' uyarı
Meteoroloji'den 5 ile 'turuncu' 6 ile 'sarı' uyarı
MEB eski Bakanı Hüseyin Çelik'ten ses getirecek açıklamalar!
MEB eski Bakanı Hüseyin Çelik'ten ses getirecek açıklamalar!
Kız kaçırdı, devamsızlıktan işten atıldı
Kız kaçırdı, devamsızlıktan işten atıldı
İcra Müdürünün de yargılandığı zimmet davasında sanıklara ceza yağdı
İcra Müdürünün de yargılandığı zimmet davasında sanıklara ceza yağdı
Motorine 44 kuruş indirim yapıldı
Motorine 44 kuruş indirim yapıldı
Manisa'da da köpek dehşeti! 8 yaşındaki Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı
Manisa'da da köpek dehşeti! 8 yaşındaki Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı
Meclis tarafından seçilecek kamu denetçisi ne kadar maaş alacak?
Meclis tarafından seçilecek kamu denetçisi ne kadar maaş alacak?
TBMM'de 3 kamu denetçisi adayı belirlendi
TBMM'de 3 kamu denetçisi adayı belirlendi
Memur-Sen, memurların alım gücü için 3 ayrı teklifte bulundu
Memur-Sen, memurların alım gücü için 3 ayrı teklifte bulundu
MEB'den kadınlara 'it' diyen müdürle ilgili açıklama
MEB'den kadınlara 'it' diyen müdürle ilgili açıklama
Konya-Ankara karayolunda kum fırtınası: 30 araç birbirine girdi
Konya-Ankara karayolunda kum fırtınası: 30 araç birbirine girdi
Merkez Bankası'nda Piyasa Genel Müdürlüğü'ne atama yapıldı
Merkez Bankası'nda Piyasa Genel Müdürlüğü'ne atama yapıldı
THY seferlerine fırtına engeli
THY seferlerine fırtına engeli
Bakan Lütfi Elvan: Vatandaşlarımız müsterih olsun
Bakan Lütfi Elvan: Vatandaşlarımız müsterih olsun
TSK'de 2021'de 3 bin 608 personel FETÖ'den ihraç edildi
TSK'de 2021'de 3 bin 608 personel FETÖ'den ihraç edildi
Bakan Bilgin: 3600 ek göstergede kurul çalışmaları tamamlandı
Bakan Bilgin: 3600 ek göstergede kurul çalışmaları tamamlandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bahçeli: Erken seçim yoktur, hemen seçim yoktur

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "Erken seçim yoktur, hemen seçim yoktur, sevsen de sevmesen de alışman, riayet etmen tavsiyemdir. 2023 yılının haziran ayını bekleyin, biraz daha dişinizi sıkın." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 30 Kasım 2021 11:16
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

MHP lideri Devlet Bahçeli partinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, CHP liderinin erken seçim yapılsın çağrısına ilişkin olarak "Bir kez daha söylüyorum erken seçim yoktur. Şuan siyasi istikrar vardır." dedi.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Siyasetimizin ve hareketimizin öznesi insan, aynı zamanda bunun cümlesi olan millettir. Tanzimatın neslinin önemli isimlerinden biri olan Merhum Ziya Paşa bazı yazılarında Anadolu'yu sefalet coğrafyası olarak göstermişti, Halbuki Anadolu bir cevherdi.

Aklımızın estiği gibi davranmadığımız bilinmelidir. Anadolu'yu karış karış gezmemiz tesadüf olarak değerlendirilmemelidir. 70 ilimizi ziyaret etmiş olduk, elbette bunu yeterli görmüyoruz. Önümüzdeki hafta sonu kalan illerimizi kucaklayacağız, ufuk açacağız, yalancıların maskesini düşüreceğiz. Kurulan tuzakları aktaracağız, kötü niyetlileri açıklayacağız. Halkımızla bütünleşeceğiz, mutlaka anlaşacağız.

"'GİDİYOR, GİTMEKTE OLAN' DİYECEĞİZ"
'Geliyor gelmekte olan' diyorlar ya biz de 'Gidiyor, gitmekte olanlar' diyeceğiz. Gelmeden gittiklerini göreceğiz. Türk milletini zillete ikna edemeyecekler.
Milletimiz varlığına sahip çıkacak, istikbaline sahip çıkacak, birliğine ve kardeşliğine sonuna kadar destek olacak.

Cumhurun kaderi cumhuriyetin kaderidir. Cumhur İttifakı, Türkiye'yi kaos tetikçilerinden fedakarca koruyacaktır. Çalışacağız, çağıracağız, sular gibi coşacağız. Emek vereceğiz, mücadele edeceğiz, mutlaka başaracağız. Program ve ziyaretlerde partimizi temsilen görev yapan bütün dava arkadaşlarımı bir kez daha yürekten tebrik ediyorum.

"NEYİ AMAÇLADIKLARI HERKESİN MALUMUDUR"
Geleceğin yol haritasını geçmişin tecrübeleriyle çizmekten başka çaremiz yoktur. Türk milleti yaklaşık 200 yıldır ekonomik baskılara, siyasi dayatmalara maruz kalmıştır. Daha istikrarlı bir ekonomi, daha güçlü bir devlet özlemi milli yüreklerde kor gibi yanarak alev alacağı zamanı beklemiştir. Umudunu hiç kaybetmemiş, kutlu hedeflerinden en ufak sapma göstermemiştir. Siyasi tarihi kültürel varlığımız, ekonomik yaptırımlarla taciz edilmiş, sürekli tahribata uğramıştır. Bu ülke hepimizindir. Temiz bir dil kullanmak, empati yapmak, meseleleri geniş bir açıyla ele almak herkesin müşterek sorumluluğudur. Birbirimizi suçlayarak kin ve öfkelerimizi yarıştırmak Türkiye'ye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Ekonomik çetelerin, küresel tefecilerin neyi amaçladıkları vicdan sahibi her insanımızın malumudur.

"EKONOMİK SALDIRILARA BOYUN EĞECEĞİMİZ Mİ ZANNEDİLİYOR"
Nice badirelerden geçerek bugünlere geldik. Onurumuzdan, şerefimizden asla vazgeçmedik. Biliyoruz ki bir Türk dünyaya bedeldir. Çayımıza koyacak şekerimiz yoktu ama Çanakkale'de destanlar yazdık. Çünkü irademiz, imanımız kadar büyüktü. Çünkü yokluğa dayanabilirdik ama esarete kesinlikle tahammül edemezdik. Yeri geldi silah, mermi bulamadık, bunları alacak para bulamadık. 19. ve 20. yüzyılların zorlu dönemeçlerinde ekonomik saldırılarla milletimizi teslim alamayacakların boyun eğeceğimiz mi zannediliyor. Para yoksa buluruz, ordu yoksa kurarız.

CHP yönetimi başta olmak üzere zilletin diğer ortaklarının bunu görmesi için milli duruş göstermeleri gerekmektedir. Ekonomi, rakam, oran, yüzde, matematikten çok daha öte bir alandır, böyle de olmalıdır. Sorun yeni fikirlerde değil, eski fikirlerdedir. 20. yüzyıl ekonomisinin yakasına rasyonel isyan portresi astılar. Aslında hepimiz aynı şeylerden konuşuyoruz, fakat konuştuğumuz şeyin ne olduğu konusunda anlaşabilmiş değiliz. Eski teorik şemaları yıkan yeni keşifler yapmadıkça daha adil, daha eşitlikçi bir dünyaya ulaşmamız sadece entellektüel bir sızlanma olarak kalacaktır.

"EKONOMİDE YENİ HİKAYEYE İHTİYAÇ VAR"

Ne ekonomi eski ekonomidir, ne de dünya eski dünyadır. Böylesi bir düzen Allah'ın nizamı olarak görülemeyecektir. Ekonomide yeni bir zihniyet devrimine ihtiyaç olduğunu görmeliyiz. Ekonomide yeni hikayeye ihtiyaç var. Büyümeyi, gelişmeyi ve kalkınmayı sağlamalıyız. Önümüzde dikilen bentleri birlikte aşmalıyız. Türkiye ekonomisinin yapısal zaafları vardır ve bellidir ancak hiçbiri çözümsüz olarak görülmemelidir.

"SOKAKLARDA GELECEK ARAMAYIN"
Dayanışma ve yardımlaşmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, sokakları karıştırmaya çalışan odaklara milletimiz prim vermeyecektir. Zillet ittifakını uyarıyorum, sokaklarda gelecek aramayın.
Ekonomik dengeleme ve normalleşmenin günbegün hayata geçtiğinin de görünmesini istiyoruz. Vatandaşlarımızın ekonomik sorunlardan istifade ederek servetlerine servet katanlarla kıran kırana mücadele edilmesini istiyoruz. Herkesin yapacağı fedakarlıklar vardır ve olmalıdır. Enflasyonla mücadelede gönül birliğini hayata geçirmeliyiz. Temel ihtiyaçların fiyatında yüzde 2 ile yüzde 5 arasında indirime gitmeleri gerekir. Zillet ittifakının bittik propagandasına kulak asmadan, darda ve zorda kalan vatandaşlarımıza elimizi uzatabiliriz.

Mutfaklarımızda büyük bir yangın var diyorlar. Erdoğan gitmeden ekonomideki sorunlar çözülemez diyorlar. Diyorlar ki Türkiye en büyük istikrarsızlığı Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde yaşıyor. Yalan bunlarda, saptırma bunlarda, bunların alayı sahtekardır. Alayı aydınlıktan korkan müfteriler korosudur.

KILIÇDAROĞLU'NUN LEKELİ MİRASI
Biz kayyum değiliz, MHP'yiz. Bu tipler aslında bizim muhatabımız değildir. Kendisine ve partisine ihanet eden fırsatını bulunca milletine de ihanet eder. Bu şahsa sesleniyorum; kayyumu falan geç partine doldurduğun casuslarla birlikte hangi örgütlere peşkeş çektiğini adamsan açıkla.

Zillet ittifakı bütün imkanlarıyla faaliyettedir. Kılıçdaroğlu sosyal medyadan video yayınlamaya iyiden iyiye merak salmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu fazla zahmete girme; CHP'nin başına bir kaset komplosuyla inmen, terörle mücadeleye hayır demen, terörizme gülücükler saçman, HDP'yi meşru sayman, terörist Demirtaş'ı övmen, İstiklal Marşı'nı okuyamaman, yabancı büyükelçilerden aman dilemen, senin lekeli mirasın olarak anılacaktır.

KAPAT [X]

"DİŞİNİZİ SIKIN, ERKEN SEÇİM YOKTUR"
Bu mudur sizin helalleşmeniz? Buysa eğer siyasetiniz yere batsın diyorum. PKK'nın terör elebaşları özerklik şartıyla helalleşmeye hazır olduklarını açıklıyor. Peki CHP Genel Başkanı buna ne diyor? Utanmadan gayri milli diyen Kılıçdaroğlu, milliyetçiliğin derin manasını bilmeyen zilletin temsilcidir. Gayri milli arıyorsa çevresine baksın. Sayın Kılıçdaroğlu benim millet ve vatan sevgimin fitresini versem sana ve sülalene 100 yıl yeter.

Erken seçim yoktur, hemen seçim yoktur, sevsen de sevmesen de alışman, riayet etmen tavsiyemdir. 2023 yılının haziran ayını bekleyin, biraz daha dişinizi sıkın.
Güçlendirilmiş parlamenter sistem zaman kaybıdır. Parlamenter sistemde kurulan hükümetler, özellikle koalisyon hükümetleri ülkeyi tek bir adım öteye götürememişlerdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle çift başlılık sona ermiştir. Cumhurbaşkanı'nı millet aracısız ve doğrudan seçmektedir. Geleceğiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Türkiye artık denenmiş yollardan geçmeyecektir.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
#Devlet Bahçeli
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik
1 Aralık 2021'den önemli gündem başlıkları
1 Aralık 2021'den önemli gündem başlıkları
Erdoğan'dan, Babacan'a 6 sıfır göndermesi
Erdoğan'dan, Babacan'a 6 sıfır göndermesi
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına sadece İHA, AA, DHA ve TRT alınacak
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına sadece İHA, AA, DHA ve TRT alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor
CHP'li Adıgüzel: Kovid-19 vaka sayıları gizleniyor
CHP'li Adıgüzel: Kovid-19 vaka sayıları gizleniyor

Bu Habere Tepkiniz

Ticaret Bakanlığı yer değiştirme yönetmeliğindeki 6 düzenlemeye yürütmeyi durdurma kararı

Ticaret Bakanlığı yer değiştirme yönetmeliğindeki 6 düzenlemeye yürütmeyi durdurma kararı

Danıştay 2. Dairesi, Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin bazı maddelerinin yürütülmesinin durdurulması istemiyle açılan davada, 6 düzenlemeyle ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Bakan Koca: Birkaç gün içinde sağlıkçılara sevindirici haberler vereceğiz

Bakan Koca: Birkaç gün içinde sağlıkçılara sevindirici haberler vereceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Sağlık çalışanları ile ilgili görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor. Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak." dedi
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Teknisyen pozisyonu için ön lisans mezunu olma şartı kondu

Teknisyen pozisyonu için ön lisans mezunu olma şartı kondu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sözleşmeli personel alımında teknisyen pozisyonuna tekniker düzeyinde mezuniyet şartıyla ilana çıktı!
Mahkeme, 15 dakika için şehit sayılmayan Buket polise 'şehit' dedi

Mahkeme, 15 dakika için şehit sayılmayan Buket polise 'şehit' dedi

İzmir'de 2018 yılında görev yerine gitmek için karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş'in Kırşehir'de yaşayan ailesi, 3 yıldır süren hukuk mücadelesini bugün kazandı. Polis Memuru Buket Keleş, İş Mahkemesi tarafından şehit sayıldı.
MEB'den 'iki yıla bir kademe için' açıklama

MEB'den 'iki yıla bir kademe için' açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer zorunlu hizmet bölgesinde görev yapan Bakanlık personelinin kademe sorunlarıyla ilgili sorusuna cevap verdi.
Unvan değişikliğinde sağlık personelini ilgilendiren 4 soru 4 cevap

Unvan değişikliğinde sağlık personelini ilgilendiren 4 soru 4 cevap

Sağlık Bakanlığı unvan değişikliği sonuçlarını açıkladı. Ataması çıkan personelin tercih ettiği yerde göreve başlaması gerekmektedir. Unvan değişikliği atamalarında sağlık personelinin sıkça sorduğu 4 soruyu cevaplıyoruz.
Jandarma'da 4 il şark bölgesine alındı

Jandarma'da 4 il şark bölgesine alındı

Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapan Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş olarak görev yapan personel için Adıyaman, Bayburt, Gümüşhane ve Artvin illeri sıralı hizmet bölgesine (şark) alındı.
Üniversitelerde katılımcı yönetim uygulamaları ya da yönetimin tekelleşmesi!

Üniversitelerde katılımcı yönetim uygulamaları ya da yönetimin tekelleşmesi!

Ülkemizdeki mevcut kamu kurumları açısından bakıldığında yükseköğretim kurumları, katılımcı yönetimin butik uygulamalarına (mevzuat açısından) çokça rastlanan bir yapıdadır.
Adalet Bakanlığı personelini kapsayan 4 düzenleme yürürlüğe girdi

Adalet Bakanlığı personelini kapsayan 4 düzenleme yürürlüğe girdi

Resmi Gazetede yayımlanan 7343 sayılı Kanununda, Bakanlık personelinin özlük haklarında düzenlemeler yapıldı. İcra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenecek. Keşif ve icra işlemine bağlı olmaksızın hakim ya da cumhuriyet savcısının görevlendirmesiyle araştırma, inceleme ve rapor işlemleri için daire dışına çıkan sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglar yol tazminatı alacak
9 ilde eğitim öğretime bir gün ara verildi

9 ilde eğitim öğretime bir gün ara verildi

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın ardından Düzce, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Yalova'da da lodos nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.
Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Son başvuru tarihi 14 aralık 2021
Kadıköy'de şüpheli kişi öldü, polis görevden uzaklaştırıldı

Kadıköy'de şüpheli kişi öldü, polis görevden uzaklaştırıldı

Kadıköy'de 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerden biri yakalandı. Gözaltına alınmamak için direndiği belirtilen E.Ç. yaşanan arbedede polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği, polis memurunun görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Sayıştay Başkanlığı 11 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Sayıştay Başkanlığı 11 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Sayıştay Başkanlığı 11 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Son başvuru tarihi 10 Aralık 2021.
Masumlar Apartmanı için beklenmeyen karar!

Masumlar Apartmanı için beklenmeyen karar!

TRT'de yeni bölümü bu akşam yayınlanacak olan Masumlar Apartmanı için kanal yönetiminden flaş karar... Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölüm yayın saatiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.