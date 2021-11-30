Azerbaycan'da askeri helikopter düştü: 14 asker şehit

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri, yerel saatle 10.40 sıralarında Hızı bölgesindeki Karaheybet hava eğitim alanında askeri helikopterin kaza yaptığını açıkladı.

Devlet Sınır Hizmetleri, helikopter kazasında 14 askerin şehit düştüğünü, 2 askerin yaralandığını duyurdu.

Devlet Sınır Hizmetleri ve Başsavcılık yetkilileri olay yerine giderken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Türkiye'den Azerbaycan'da düşen askeri helikopterde şehit olanlar için taziye

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın Hızı rayonunda Karaheybet poligonunda talim uçuşu yapan bir askeri helikopterin düştüğünün, kazada şehit ve yaralıların bulunduğunun derin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.

Açıklamada, şehitlere rahmet, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunuldu.

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, mevkidaşına Azerbaycan'da yaşanan helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı, yaralanan askerler için de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopter kazası şehitleri için Aliyev'e başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak, Azerbaycan'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, şehit olan Azerbaycan askerlerine Allah'tan rahmet, ailelerine ve Azerbaycan halkına başsağlığı diledi.