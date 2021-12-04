Memurun SSK'lı ve Bağ-Kur'lu sürelerine hangi hallerde ikramiye ödenir?

15 Ekim 1993 yılında teknisyen kadrosu ile memur oldum ve 8 yıl sigortalı çalışmalarımı birleştirdim. 2022 yılı temmuz ayında emekli olmak istiyorum. Tazminatım nasıl hesaplanır ve sigortalı çalıştığım yerden tazminat alabilir miyim?

Memurların, memurluk dışındaki çalışmalarına hangi şartlar dahilinde emekli ikramiyesi ödenir?

Memurların kamu işyerlerinde geçen sigortalı sürelerine İş Kanunu şartları esas alınarak emekli ikramiyesi ödenir. Ancak özel sektör sigortalı sürelere ikramiye ödemesi yapılmaz.

Memurlar genelde emeklilik hesaplarını yaparken, alacakları emekli ikramiyesi tutarını merak eder ve buna göre hesaplarını yaparlar. Yazımızda memurların memurluk ve memurluk dışındaki hizmet sürelerinden hangi sürelere emekli ikramiyesi ödeneceği konusunu değerlendireceğiz.

2008 yılı Ekim ayından önce işçi, esnaf ve memur olarak çalışmaya başlamış olanlar hakkında 2829 sayılı hizmetlerin bütünleşmesini sağlayan Kanun hükümleri uygulanır.

2008 yılı Ekim ayından önce memurluğa başlamış olanlar hakkında da 5434 sayılı Kanunun 89 uncu madde hükmü uygulanmaktadır. Bu maddeye göre memurların emekli aylığı bağlandığı esnada kamu işyerlerinde işçi olarak çalışılan sürelere 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmak suretiyle emekli ikramiyesi ödenebilmesi için işçinin sigortalı olarak çalıştığı işyerlerinden 1475 sayılı Kanunun 14 üncü madde hükümlerindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Ayrıca, işçi, esnaf ve memur olarak geçen hizmetler toplamı üzerinden aylık bağlanma durumunda, kamu işyerlerinde geçen ve 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona eren geçmiş hizmet süreleri ve her ne suretle olursa olsun evvelce iş sonu tazminatı veya bu mahiyette olmakla birlikte başka bir adla tazminat ödenen süreleri ile kıdem tazminatı ya da emekli ikramiyesi ödenmiş olan süreler emekli ikramiye hesaplamasında dikkate alınmamaktadır.

SSK'lı ve Bağ-Kurlu sürelere emekli ikramiyesi ödenmesi

- Bağ-Kurlu süreler ilgililerin kendilerine ait işlerdir. Başka bir işverene tabi olarak yapılan işler değildir. Ortada bir hizmet akdi bulunmaz. Bu nedenle Bağ-Kurlu süreler emekli ikramiyesinde ve kıdem tazminatında değerlendirilmez. Bu süreler karşılığında bir ödeme yapılmaz.

- Özel Sektörde geçen SSK'lı süreler emekli ikramiyesinde değerlenmez. Bu süreler için, işçi olarak özel sektörde çalışanların çalıştıkları özel sektör tarafından işinden ayrıldığında 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hükmüne göre kıdem tazminatı ödemesine hak kazanılırsa ödeme yapılır, hak kazanılmazsa ödeme yapılmaz.

- Kamu işyerlerinde SSK'lı çalışan ve memurluğa başlayan kişiler için, memurluktan veya işçi olarak emekli olacakları zaman, 5434 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi ile 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesi hükmü birlikte uygulanmaktadır. İş Kanununun 14 üncü maddesi hükmüne göre, kıdem tazminatı verilme halleri şu şekildedir:

-Askerlik sebebiyle görevinden ayrılanlar,

-Evlenen kadınların işinden bir yıl içerisinde ayrılanlar,

-Emeklilik sebebiyle ayrılanlar,

-8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayıp da bu tarihten sonra İstifa edenlerden,15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 gün hizmetleri bulunanlar,

- 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olanlardan 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 gün hizmetleri bulunanlar veya sigortalılık süresi olmaksızın 7000 gün hizmetleri bulunanlar.

Bu durumdakiler, görevlerinden ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabiliyorlar. Ancak, 08/09/1999 tarihinden önce görevlerinden istifa ederek ayrılmış işçiler hiç bir koşulda kıdem tazminatı alamazlar. Kıdem tazminatına hak kazanmadıkları için de bu kişiler memur olup memurluktan emekli olduklarında da bu sürelerine emekli ikramiyesi alamıyorlar.

Bu açıklamalar çerçevesinde soruyu cevaplandırmak gerekirse; Şayet işçilik çalışmalarınız kamu işyerlerinde geçen bir çalışma ise ve bu işten ayrılmanız kıdem tazminatı ödemesine hak kazanma şeklinde olup da herhangi bir tutar almamış iseniz emekli olduğunuzda bu süreler emekli ikramiyesinde uygulanır.

Ancak işçilik süreniz kıdem tazminatı almaya hak kazanmayacak şekilde bitmişse, yani istifa şeklinde olduysa emekli olduğunuzda bu süreler emekli ikramiyesinde uygulanmaz.

Ayrıca, işçilik çalışmalarınız özel sektörde geçmiş ise yine emekli olduğunuzda bu süreler emekli ikramiyesi hesabı dışında tutulur.

Sonuç olarak, sigortalı olarak çalışmalarınızdan kendi isteğiniz ile ayrıldığınızı anlamaktayız. Dolayısıyla 8 Eylül 1999 tarihinden önce istifa halinde özel sektör veya kamu sektörü ayrımı yapılmadan kıdem tazminatı ödemesi yapılmayacağı için sizin bir hakkınızın olmayacağını düşünmekteyiz. Ancak, yine de sigortalı olarak çalıştığınız işyerine müracaat etmenizi tavsiye edebiliriz.