Öğretmenlerin yurt dışındaki bir okulda geçen süreleri terfi işlemlerinde dikkate alınır mı?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye Diyanet Vakfının yurtdışında bulunan İlahiyat Lisesinde geçen hizmet sürelerinin öğretmenlerin hizmet puanı ve kademe/derece terfiinde değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Olayda, Ortaokulunda öğretmen olarak görev yapan davacının, 01/09/1999-19/08/2011 tarihleri arasında ./. İlahiyat Lisesinde öğretmen ve idareci olarak görev yaptığı sürenin hizmet puanı ve kademe/derece terfiinde değerlendirilmesi istemiyle başvuru yapmıştır.

İdare talebi reddetmiştir.

İlk derece mahkemesi işlemi aşağıdaki gerekçe ile iptal etmiştir:

İlahiyat Lisesinin özel okul veya özel öğretim kurumu olarak değerlendirilmesinin gerektiği, aksi bir kabulün, aynı Vakfın ülkemizdeki okullarında görev yapan öğretmenlerin bu görevlerine ilişkin hizmet sürelerinin (bu okulların Milli Eğitim Bakanlığının denetiminde bulunduğundan bahisle) intibaklarında ve hizmet puanlarında sayılması, fakat davacı gibi aynı Vakfın yurt dışındaki okullarında geçen hizmet sürelerinin değerlendirmeye alınmaması gibi eşitlik ve hakkaniyetle bağdaşmayan bir sonuç doğuracağı, mevzuatta özel okulun veya özel öğretim kurumunun Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olması yönünde bir sınırlamaya gidilmemiştir.

Danıştay 12. Daire ise kararı bozmuştur:

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olmayan yurt dışı eğitim kurumlarının, "özel okul" ve özel öğretim kurumları" kapsamında değerlendirilemez.

İlk derece mahkemesi ise kararında ısrar etmiştir.

Danıştay İDDK ise ilk derece mahkemesi yönünde karar vererek, yurtdışında bulunan eğitim kurumlarının, "özel okul" ve özel öğretim kurumları" kapsamında olduğuna karar vermiştir.

T.C.

DANIŞTAY

İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No:2020/1515

Karar No:2021/141

TEMYİZ EDEN (DAVALI) : . Bakanlığı - .

VEKİLİ: Av. .

KARŞI TARAF (DAVACI) : .

VEKİLİ : Av. .

İSTEMİN KONUSU:

... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem:

Konya ili, . ilçesi, . Ortaokulunda öğretmen olarak görev yapan davacının, 01/09/1999-19/08/2011 tarihleri arasında ./. İlahiyat Lisesinde öğretmen ve idareci olarak görev yaptığı sürenin hizmet puanı ve kademe/derece terfiinde değerlendirilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin . tarih ve . sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla;

. İlahiyat Lisesinin . Başmüftülüğüne bağlı olarak hizmet verdiği, ancak aynı zamanda merkezi ülkemizde bulunan Türkiye Diyanet Vakfının bir eğitim kurumu olarak faaliyet gösterdiği, dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının çalışma belgesinin Türkiye Diyanet Vakfınca düzenlendiği ve sigorta primlerinin de Türkiye Diyanet Vakfı Fatih Şubesinden yatırıldığının görüldüğü, bu nedenle Türkiye Diyanet Vakfı bünyesindeki . İlahiyat Lisesinin özel okul veya özel öğretim kurumu olarak değerlendirilmesinin gerektiği, aksi bir kabulün, aynı Vakfın ülkemizdeki okullarında görev yapan öğretmenlerin bu görevlerine ilişkin hizmet sürelerinin (bu okulların Milli Eğitim Bakanlığının denetiminde bulunduğundan bahisle) intibaklarında ve hizmet puanlarında sayılması, fakat davacı gibi aynı Vakfın yurt dışındaki okullarında geçen hizmet sürelerinin değerlendirmeye alınmaması gibi eşitlik ve hakkaniyetle bağdaşmayan bir sonuç doğuracağı, mevzuatta özel okulun veya özel öğretim kurumunun Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olması yönünde bir sınırlamaya gidilmediği,

Bu durumda, davacının Türkiye Diyanet Vakfına bağlı özel okul veya özel öğretim kurumu statüsünde bulunan . . İlahiyat Lisesinde geçen hizmet süresinin gerek 657 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde derece-kademe hesabında, gerekse Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 48. maddesindeki düzenlemeler doğrultusunda (okul yurt dışında bulunduğu için anılan maddenin 7. fıkrası uyarınca birinci hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı üzerinden) hizmet puanı hesabında değerlendirilmesinin gerektiği, bu yöndeki taleplerinin, davacının görev yaptığı okulun Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olmadığından bahisle reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.

Daire Kararının Özeti:

Danıştay Onikinci Dairesinin 28/03/2019 tarih ve E:2018/4941, K:2019/2347 sayılı kararıyla;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, anılan Kanunlar ve Yönetmelik'te yer alan "özel okul" ve "özel öğretim kurumları" şeklindeki tanımların, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullar ile özel öğretim kurumlarını ifade ettiği, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olmayan yurt dışı eğitim kurumlarının, "özel okul" ve özel öğretim kurumları" kapsamında değerlendirilemeyeceği, davacının Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olmayan . İlahiyat Lisesindeki çalışma süresinin 657 sayılı Kanun'un 36. maddesinin (C) fıkrasının beşinci bendi uyarınca kademe ve derece ilerlemesine esas alınamayacağı, yine Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 48. maddesi uyarınca yurt dışındaki çalışmasının hizmet puanının hesabında değerlendirilemeyeceği sonucuna varılarak ... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararının bozulmasına karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi Israr Kararının Özeti:

... İdare Mahkemesinin . tarih ve E:., K:. sayılı kararıyla; dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararda ısrar edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Davalı idare tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 48. maddesinde geçen özel öğretim kurumu tabirinin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarını ifade etmek için kullanıldığı, bu bağlamda davacının idarelerine bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapmadığı, davacının görev yaptığı yurt dışındaki özel okuldaki hizmetlerinin hizmet puanından sayılamayacağı belirtilerek kararın bozulmasına karar verilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI:

Davacı tarafından, İdare Mahkemesince verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİNİN DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile ... İdare Mahkemesi ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen incelenerek bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan;

"a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi,

c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması" sebeplerinden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin... İdare Mahkemesinin temyize konu . tarih ve E:., K:. sayılı ısrar kararının ONANMASINA,

3. Bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28/01/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.