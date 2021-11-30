Gıda ürünlerini 'cinsel gücü artırıcı' diye pazarlayan şebekeye operasyon

- Ankara merkezli 10 ilde, gıda ürünlerine etken madde katarak "cinsel gücü artırıcı" diye piyasaya süren suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlarda 49 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün yasa dışı yollardan ülkeye soktukları ilaçları kullanarak çikolata, içecek, kahve, macun gibi gıda ürünlerine ilave ettiğini ve bu ürünleri piyasaya sürdüğünü tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından kimlik ve adres bilgileri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde Ankara merkezli İstanbul, İzmir, Antalya, Aksaray, Konya, Nevşehir, Gaziantep, Kayseri ve Samsun'da 100'e yakın adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 49 şüpheli yakalanırken, zanlıların iş yerleri, depo ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız silah, çok sayıda cinsel gücü artırıcı madde içerikli ürün, kaçak elektronik eşya, sigara ve cep telefonu aksesuarları ile cep telefonu yedek parçası ve ilaçlar ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin, Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığının denetimlerinden kurtulmak amacıyla orijinal ürünler temin ettikleri belirlendi. Şüphelilerin daha sonra bu ürünlere hiçbir bilimselliği bulunmayan şekilde sildenafil ve tadalafil gibi ilaç etken maddeleri kattıkları ve çikolata, içecek, kahve, macun gibi gıda ürünlerini "cinsel gücü artırıcı ürün" diye pazarladıkları tespit edildi.

Merdiven altı yöntemlerle üretilen sahte ürünlerin insan sağlığına ciddi zararlar verebileceği, bu ürünlerin kan dolaşımını yükseltmesinden dolayı kalp krizlerine neden olabileceği belirtildi.

Şüpheliler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet", "Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti", "Kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma", "Ispençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu'na muhalefet", "İrtikap ve görevi kötüye kullanma" suçlarından adli işlem yapılacağı öğrenildi.