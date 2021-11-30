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TSK'de 2021'de 3 bin 608 personel FETÖ'den ihraç edildi

MSB: 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 24 bin 253 personel ihraç edilmiş, 1201 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. 1 Ocak-30 Kasım 2021 arasında, 3 bin 608 personel kamu görevinden çıkarılmış, 663 emekli personelin rütbesi geri alınmış, 196 personel göreve iade edilmiş, 22 emekli personelin rütbesi/unvanı iade edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Kasım 2021 12:28
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kasım ayında 17'si büyük, 44'ü orta çaplı olmak üzere 61 operasyon icra edildiğini ve 169 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara tarafından bakanlıktaki Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Kara, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil toplam 33 bin, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 529 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Kara, "Kasım ayında 17'si büyük, 44'ü orta çaplı olmak üzere 61 operasyon icra edilmiş ve 169 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Türkiye'ye yönelik terör tehdidine karşı icra edilen tüm operasyonların uluslararası hukuka uygun, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve sadece bölgedeki terörist unsurlar hedef alınarak yapıldığını vurgulayan Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan masum insanlar ile tüm dini ve etnik grupların güvenliğine de büyük önem verilmektedir. Operasyonlarımızda tarihi ve kültürel dokular başta olmak üzere çevrenin korunmasına da azami dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için sivil halk, çevre, tarihi, dini ve kültürel yapılar dokunulmazdır. Tek hedefimiz teröristlerdir. Bizim için terörist neredeyse hedef orasıdır."

Hudutların yoğun tedbirlerle korunduğunu ifade eden Kara, "2021 yılında İran sınırında 92 bin 521 şahıs engellenmiş, 2 bin 134 şahıs yakalanmıştır. Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde kasım ayında tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 756 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 18'i FETÖ mensubu olmak üzere 51'i teröristtir. 24 bin 118 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir." ifadelerini kullandı.

Aynı dönemde icra edilen operasyonlarda 372 kilogram uyuşturucu, 1000 paket sigara, 186 muhtelif silah ve 164 cep telefonunun ele geçirildiğini aktaran Kara, sınırların 24 saat korunduğunun altını çizdi.

Hudutların ve milletin güvenliğini sağlamak maksadıyla icra edilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarıyla Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan terör oluşumlarının engellenmeye devam edildiğini dile getiren Kara, şöyle devam etti:

"Bu harekatlarla bölge halkının huzur ve güvenliği de sağlanmıştır. Bölgede hayatın normalleşmesine yönelik insani yardım ve altyapıyı destekleme faaliyetlerimiz ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak yürütülmektedir. Bu faaliyetlerimiz sonucunda yaklaşık 470 bini İdlib'e olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyeli evlerine ve topraklarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde dönmüştür. 14 hastanede yaklaşık 3 milyon kişiye sağlık hizmeti verilmiş, terör örgütünün zarar vererek kapattığı ve Türkiye tarafından yeniden eğitim ve öğretime açılan 1325 okulda 300 binden fazla öğrenciye eğitim desteği sağlanmış, 500'den fazla cami ve kilise onarılarak hizmete açılmıştır."

Terör örgütlerinin başta Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat'ın doğusu olmak üzere sivil ve TSK unsurlarına saldırı arayışlarının sürdüğünü, söz konusu terörist faaliyetlere komandolar tarafından anında müdahale edildiğini vurgulayan Kara, "Kasım ayı içerisinde harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 16 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. 19 Kasım 2021'de hain terör örgütü tarafından Afrin şehir merkezine yapılan roket saldırısı sonucu 4 masum sivil hayatını kaybederken 17 sivil ise yaralanmıştır. Saldırılara verilen karşılıklar ve bölgede yürütülen teröristle mücadele operasyonları neticesinde kasım ayında 22 terörist etkisiz hale getirilmiştir." diye konuştu.

TSK'nın Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerinde yapılan mutabakatlara uyduğunu söyleyen Kara, "DEAŞ'la mücadele adı altında uluslararası kamuoyunda kendini meşrulaştırmaya çalışan eli kanlı PKK/YPG terör örgütü başta olmak üzere, bölgede sağlanan barış ve istikrarı bozmak maksadıyla sivillerin yaşam hakkını ellerinden alanlara karşı, masum ve mazlumları gözeterek Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğimizi, dünyanın da bu insanlık suçuna sessiz kalmaması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz." açıklamasını yaptı.

TSK'nın Ege ve Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs adasında uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edeceğinin altını çizen Kara, "Yunanistan, 2021 başından itibaren askeri deniz ve hava araçlarıyla gayri askeri statüdeki adalara yönelik 2 bin 321 ihlal gerçekleştirmiştir. Yunanistan provokatif tutumunu gereksiz NAVTEX/NOTAM/NOTMAR ilanlarıyla da sürdürmektedir. 1988 tarihli Türk-Yunan Atina Mutabakat Muhtırası ile bayram/tatil dönemlerinde tatbikat-eğitim faaliyetlerinden kaçınılmasını kapsayan moratoryum periyodunu 59 kez ihlal etmiştir." dedi.

Yunanistan'ın göçmenlere karşı Avrupa Birliğinin savunduğunu iddia ettiği ortak değerlere ve evrensel ilkelere aykırı ve insanlık dışı uygulamalar sergilediğini belirten Kara, "Ege Denizi'nde kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere göçmenleri acımasız bir şekilde geri itmeye devam etmektedir. Geri ittiği göçmenlerin görüntülerini sildirmekten, delilleri yok etmekten de çekinmemekte ve yaptığı hukuksuzluğu gizlemeye çalışmaktadır." diye konuştu.

- FETÖ ile mücadele

Bakanlığın tüm birimlerinin gerekli hassasiyeti göstererek yeni bilgi, belge ve veriler ışığında FETÖ ile mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam ettiğini aktaran Kara, "15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 24 bin 253 personel ihraç edilmiş, 1201 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir. 1 Ocak-30 Kasım 2021 arasında, 3 bin 608 personel kamu görevinden çıkarılmış, 663 emekli personelin rütbesi geri alınmış, 196 personel göreve iade edilmiş, 22 emekli personelin rütbesi/unvanı iade edilmiştir." ifadelerini kullandı.

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MSB'nin Kovid-19 mücadelesinin titizlikle devam ettiğini vurgulayan Kara, "Muvazzaf ve yükümlü personelin yüzde 98'inin aşılama faaliyeti tamamlanmıştır. Aynı zamanda bakanlık olarak salgınla mücadeleye çeşitli sağlık malzemelerinin üretilmesi ile yurt içi ve dışına ulaştırılması yönünde de katkı sağlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz"

MSB kaynakları, Dedeağaç'ta son dönemde ABD'de tarafından yapılan "yığınaklanmaya" ilişkin soru üzerine, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin söz konusu sevkiyatları Atlantic Resolve Harekatı kapsamında yapılan faaliyetlerdir. Bu faaliyetler 2014 yılından itibaren yapılıyor. Stratejik intikal, lojistik faaliyetleri olarak icra edilen faaliyetlerdir. Daha önce Baltık üzerinden yapılan faaliyetler son dönemde Dedeağaç üzerinden gerçekleştiriliyor. Bunlar ABD'nin Avrupa güvenliğine katkı sağlamak üzere kendi lojistik ve muharip unsurlarını rotasyonel olarak Avrupa'ya getirip, belli bir müddet onlara buralarda eğitim verip daha sonra geri intikalini kapsayan rotasyonel faaliyetler. Bu kapsamda çok büyük bir yığınaklanma söz konusu değil. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

ABD'den F-16 tedariki konusunun Kongre'ye gittiği yönündeki bilgilerle birlikte F-35 konusundaki görüşmelere yönelik soru üzerine bakanlık kaynakları, "Talebimizi ABD tarafına ulaştırdık. Onlar değerlendirme aşamasında. Bu konunun Kongre'ye gittiğinde nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz." bilgisini paylaştı.

- F-35 ile ilgili ikinci toplantı

F-35'lerle ilgili ilk toplantının 27 Ekim'de Ankara'da yapıldığını hatırlatan kaynaklar, "İkinci toplantı 2022 yılının başında ABD'de yapılacak." diye konuştu.

Terör örgütüne yönelik Irak ile ortak bir operasyonun gündemde olup olmadığına yönelik soru üzerine kaynaklar, "Sayın Milli Savunma Bakanımızın beraberinde Sayın Genelkurmay Başkanımız ile Irak'a gerçekleştirdiği ziyarette terörle mücadele konusunda iş birliğine yönelik bir ortak anlayışa varılmıştı. O konuda teknik düzeydeki çalışmalar devamlı olarak yapılıyor. Irak ile terörle mücadele konusunda iş birliği yapılmaya devam ediliyor." ifadelerini kullandı.

"ABD'nin terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yardımlarının sürdüğüne" ilişkin iddialar sorulan bakanlık yetkilileri, "Bu konudan duyulan rahatsızlık Sayın Cumhurbaşkanımız da dahil devletimizin çeşitli makamları tarafından defalarca dile getirilmiştir. Bu konuda birçok kez çağrı yapıldı ama yeni bir gelişme, değişiklik görülmüyor." dedi.

"Terör örgütü PKK/YPG'nin DEAŞ'lı teröristleri hapishanelerden serbest bıraktıkları" iddiaları üzerine de bakanlık kaynakları, "Terör örgütünün hapishanelerdeki DEAŞ'lıları gerek para karşılığı gerekse kendi amaçları doğrultusunda kullanmak üzere serbest bıraktıklarına yönelik birçok tespit basın tarafından da paylaşıldı. Terör örgütü bunu yapıyor." ifadelerini kullandı.

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#msb# kamu görevi# ihraç
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