Bakan Lütfi Elvan: Vatandaşlarımız müsterih olsun
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, asgari ücrete dair açıklamada bulundu. Elvan "Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır." dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 30 Kasım 2021 12:47
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medya hesabı üzerinden, büyüme verileri ve asgari ücretlere yapılacak zamma dair açıklamada bulundu. İşte o açıklama
Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021'in üçüncü çeyreğinde yıllık %7,4 oranında büyüdük.
Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır.
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