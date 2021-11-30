Teknisyen pozisyonu için ön lisans mezunu olma şartı kondu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından 30 Kasım 2021 tarihinde farklı alanlarda olmak üzere toplam 16 sözleşmeli personel pozisyonu ilan edilmiştir.

Söz konusu pozisyonları incelediğimizde; 2 adet teknisyen pozisyonunda "Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi ön lisans programından mezun olmak." Şartı ile "Ortaöğretim Kurumlarının Makine Teknolojisi Alanının Bilgisayarlı Makine İmalatı Dalından ve Makine ön lisans programından mezun olmak" şartına yer verildiği görülmektedir.

Bilindiği üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara ekli cetvele göre; Teknisyen pozisyonlarına başvuracak adayların "Alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak." Şartını taşıması gerekmektedir.

Buna göre Teknisyen öğrenimine göre mesleki bir üst öğrenim olan ön lisans programı mezunlarının Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ilanına başvurması ilgili kişilerin Teknisyen pozisyonunda Tekniker olarak istihdamına sebebiyet verebilecektir.

Bu çerçevede, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Teknisyen unvanlı pozisyonda ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görenlere başvuru şansı verilmesinin daha uygun bir uygulama olacağını düşünüyoruz.