İBB fırtınanın bilançosunu açıkladı: 4 ölü, 46 yaralı

6 parti işe alımlarda yazılı sınavın esas alınması konusunda birleşti
6 parti işe alımlarda yazılı sınavın esas alınması konusunda birleşti
Hiperaktif Kredi, uygun kredi fırsatları konusunda, kişilere danışmanlık sağlıyor.
Hiperaktif Kredi, uygun kredi fırsatları konusunda, kişilere danışmanlık sağlıyor.
Şura önerileri MEB'e ulaştı: Mülakat kaldırılsın
Şura önerileri MEB'e ulaştı: Mülakat kaldırılsın
Erdoğan konuşurken dolar kuru 14'e yaklaşıp geri döndü
Erdoğan konuşurken dolar kuru 14'e yaklaşıp geri döndü
Erdoğan'dan 3600 ek gösterge ve asgari ücret açıklaması
Erdoğan'dan 3600 ek gösterge ve asgari ücret açıklaması
MEB, Eğitim Sen üyesi 21 öğretmeni ihraç etti
MEB, Eğitim Sen üyesi 21 öğretmeni ihraç etti
Erdoğan: Zengini zengin yapan model faizciliktir
Erdoğan: Zengini zengin yapan model faizciliktir
Yıldırım: Bakanlar Kurulu'nda e-Devlet'e karşı çıkanlar vardı
Yıldırım: Bakanlar Kurulu'nda e-Devlet'e karşı çıkanlar vardı
AK Parti ile CHP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü
AK Parti ile CHP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Türk dünyası askeri jeopolitiğinde 'SİHA' faktörü
Türk dünyası askeri jeopolitiğinde 'SİHA' faktörü
MSB Sözleşmeli Personel Temini Sınavı sonuçları açıklandı
MSB Sözleşmeli Personel Temini Sınavı sonuçları açıklandı
Banka kredileri kripto varlık alımı için kullanılamayacak
Banka kredileri kripto varlık alımı için kullanılamayacak
Bakanlık darbedilen bebeğin davasına müdahil olacak
Bakanlık darbedilen bebeğin davasına müdahil olacak
Gram altın 750 TL'yi geçti
Gram altın 750 TL'yi geçti
Meteoroloji'den 5 ile 'turuncu' 6 ile 'sarı' uyarı
Meteoroloji'den 5 ile 'turuncu' 6 ile 'sarı' uyarı
MEB eski Bakanı Hüseyin Çelik'ten ses getirecek açıklamalar!
MEB eski Bakanı Hüseyin Çelik'ten ses getirecek açıklamalar!
Kız kaçırdı, devamsızlıktan işten atıldı
Kız kaçırdı, devamsızlıktan işten atıldı
İcra Müdürünün de yargılandığı zimmet davasında sanıklara ceza yağdı
İcra Müdürünün de yargılandığı zimmet davasında sanıklara ceza yağdı
Motorine 44 kuruş indirim yapıldı
Motorine 44 kuruş indirim yapıldı
Manisa'da da köpek dehşeti! 8 yaşındaki Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı
Manisa'da da köpek dehşeti! 8 yaşındaki Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı
Meclis tarafından seçilecek kamu denetçisi ne kadar maaş alacak?
Meclis tarafından seçilecek kamu denetçisi ne kadar maaş alacak?
TBMM'de 3 kamu denetçisi adayı belirlendi
TBMM'de 3 kamu denetçisi adayı belirlendi
Memur-Sen, memurların alım gücü için 3 ayrı teklifte bulundu
Memur-Sen, memurların alım gücü için 3 ayrı teklifte bulundu
MEB'den kadınlara 'it' diyen müdürle ilgili açıklama
MEB'den kadınlara 'it' diyen müdürle ilgili açıklama
Konya-Ankara karayolunda kum fırtınası: 30 araç birbirine girdi
Konya-Ankara karayolunda kum fırtınası: 30 araç birbirine girdi
Merkez Bankası'nda Piyasa Genel Müdürlüğü'ne atama yapıldı
Merkez Bankası'nda Piyasa Genel Müdürlüğü'ne atama yapıldı
THY seferlerine fırtına engeli
THY seferlerine fırtına engeli
Bakan Lütfi Elvan: Vatandaşlarımız müsterih olsun
Bakan Lütfi Elvan: Vatandaşlarımız müsterih olsun
TSK'de 2021'de 3 bin 608 personel FETÖ'den ihraç edildi
TSK'de 2021'de 3 bin 608 personel FETÖ'den ihraç edildi
Bakan Bilgin: 3600 ek göstergede kurul çalışmaları tamamlandı
Bakan Bilgin: 3600 ek göstergede kurul çalışmaları tamamlandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

İBB fırtınanın bilançosunu açıkladı: 4 ölü, 46 yaralı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, fırtına nedeniyle şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybettiğini, yaralananların sayısının 46'ya ulaştığını, fırtına kaynaklı il genelinde bin 94 ihbar geldiğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Kasım 2021 13:22
Yazdır
İBB fırtınanın bilançosunu açıkladı: 4 ölü, 46 yaralı

İstanbul'da fırtına ve yağış etkili olmaya devam ediyor.

Meteoroloji yetkililerinin günler öncesinden yaptığı uyarının ardından dün sabah saatlerinde başlayan ve öğleden sonra çatıları uçurup ağaçları yerinden sökecek kadar kuvvetlenen fırtına, gece boyunca hızını azaltarak devam etti. Fırtınanın yanı sıra kentin birçok bölgesinde yağış da etkili oldu.

Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Bayrampaşa, Sultangazi, Arnavutköy ve Esenyurt'ta fırtına bazı binaların çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi, park halindeki araçlarda hasar oluştu.

- İBB fırtınanın bilançosunu açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kentte etkili olan fırtınaya ilişkin verileri paylaştı. Buna göre son iki günde İstanbul'da etkili olan lodos fırtınası nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti ve 46 kişi yaralandı.

Kent genelinde 141 çatı uçtu, 297 ağaç devrildi, 519 tehlike arz eden parça düştü, 36 araç hasarı yaşandı ve 101 trafik ışığı ve yön tabelası devrildi.

Fırtına nedeniyle İBB'ye il genelinden bin 94 fırtına kaynaklı ihbar geldi. Kuvvetli fırtına ve yağış öncesi hali hazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri gelen ihbarlara müdahale etti.

- Çatıda çalışan işçiler düşerek yaralandı

Esenyurt İnönü Mahallesi'nde 2 katlı yapının çatısında çalışan 3 işçi, kuvvetli rüzgar nedeniyle sermeye çalıştıkları yalıtım malzemesinin havalanması üzerine düşerek yaralandı.

Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Çardak Sokak'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ağaç park halindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait minibüsün üzerine devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağacın üzerine devrildiği minibüs kullanılamaz hale geldi.

Fırtına nedeniyle denizde oluşan dalgalar, Caddebostan ve Suadiye sahillerine kırmızı yosunları taşıdı. Belediye ekipleri dalgalarla taşınan kırmızı yosunları temizlemek için çalışma başlattı. Sarayburnu'nda dev dalgalar oluşurken bazı vatandaşlar sahilde yürümekte güçlük çekti.

- Ulaşım olumsuz etkileniyor

Kentte devam eden hava muhalefeti deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Bostancı-Adalar, Kabataş-Adalar, Adalar-Beşiktaş-Ortaköy-Üsküdar-Kadıköy seferlerini iptal edilirken, İstanbul Deniz Otobüsleri de Pendik, Yenikapı, Kabataş ve Kadıköy'den Yalova, Bursa, Bandırma'ya gerçekleştirilen hızlı arabalı vapur ve deniz otobüsü seferlerinden bazılarını iptal ettiğini duyurdu.

Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti teleferik hatları kuvvetli fırtına nedeniyle işletmeye kapatıldı.

KAPAT [X]

Marmaray ise talep yoğunluğu nedeniyle Söğütlüçeşme-Yenikapı arasında saat 08.45 itibarıyla ek seferler koydu.

Öte yandan Mecidiyeköy metrobüs durağı çıkışındaki yürüyen merdivenlerden birinin kapalı olması nedeniyle durakta yoğunluk yaşandı.

- Fırtına gemileri batırdı

Fırtına nedeniyle dün karaya oturan Türkiye bandıralı 808 groston ağırlığında 67 metre uzunluğundaki "AYİŞ 1" adlı Ro-Ro gemisi de gece yarısından sonra fırtınanın etkisiyle yan yattı. Su alan geminin iskele ve baş tarafının suya gömüldüğü görülürken henüz kurtarma çalışmaları başlamadı.

Maltepe'deki Yalı Mahallesi Milli Müdafaa İskelesi'nde bağlı bulunan "Erdemler 6" adlı 64 metre uzunluğundaki Ro-Ro gemisi de halatların kopması sonucu alabora oldu. Gemi bir süre sonra battı.

Kartal'daki Kumcular İskelesi'nde bağlı bulunan 60 metre uzunluğundaki "Ümit K" isimli kuru yük gemisinin halatları da fırtına nedeniyle koptu. Gemi bir süre sonra yarısına kadar battı. Aynı iskelede demirli "Umut" isimli başka bir kuru yük gemisi ise fırtınaya kadar iskeleye yaslandı.

İGDAŞ, İstanbul sakinlerine cep telefonu mesajı göndererek, kent genelinde etkili olan lodos nedeniyle oluşabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyararak, baca çekişlerinin kontrol edilmesini istedi.

- Fırtına akşam saatlerinde etkisini kaybedecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan fırtına bugün saat 18.00 sıralarında etkisini kaybedecek.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'nın batı ve güneybatı yönlerden saatte 60-90 kilometre, yüksek kesimlerde yer yer saatte 100 kilometre hızda esmesi bekleniyor.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
#fırtına# İstanbul# Kuvvetli fırtına# YAĞIŞ
Fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
Fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
Türkiye ile AB, Covid-19 salgınında iş birliğinin geliştirilmesini görüştü
Türkiye ile AB, Covid-19 salgınında iş birliğinin geliştirilmesini görüştü
Fırtına, KTÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı'nın çatısını uçurdu
Fırtına, KTÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı'nın çatısını uçurdu
Fırtına yarın yurdu terk edecek
Fırtına yarın yurdu terk edecek
Uğur Şahin'den Omicron açıklaması: Aşı olanlar hafif atlatır
Uğur Şahin'den Omicron açıklaması: Aşı olanlar hafif atlatır
Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Prof. Dr. Ali Hortaçsu'nun oldu
Rahmi M. Koç Bilim Madalyası Prof. Dr. Ali Hortaçsu'nun oldu

Bu Habere Tepkiniz

Ticaret Bakanlığı yer değiştirme yönetmeliğindeki 6 düzenlemeye yürütmeyi durdurma kararı

Ticaret Bakanlığı yer değiştirme yönetmeliğindeki 6 düzenlemeye yürütmeyi durdurma kararı

Danıştay 2. Dairesi, Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin bazı maddelerinin yürütülmesinin durdurulması istemiyle açılan davada, 6 düzenlemeyle ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Bakan Koca: Birkaç gün içinde sağlıkçılara sevindirici haberler vereceğiz

Bakan Koca: Birkaç gün içinde sağlıkçılara sevindirici haberler vereceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Sağlık çalışanları ile ilgili görüşmeler yoğun bir şekilde devam ediyor. Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak." dedi
Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

Orman Genel Müdürlüğü görevde yükselme sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Teknisyen pozisyonu için ön lisans mezunu olma şartı kondu

Teknisyen pozisyonu için ön lisans mezunu olma şartı kondu

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sözleşmeli personel alımında teknisyen pozisyonuna tekniker düzeyinde mezuniyet şartıyla ilana çıktı!
Mahkeme, 15 dakika için şehit sayılmayan Buket polise 'şehit' dedi

Mahkeme, 15 dakika için şehit sayılmayan Buket polise 'şehit' dedi

İzmir'de 2018 yılında görev yerine gitmek için karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Buket Keleş'in Kırşehir'de yaşayan ailesi, 3 yıldır süren hukuk mücadelesini bugün kazandı. Polis Memuru Buket Keleş, İş Mahkemesi tarafından şehit sayıldı.
MEB'den 'iki yıla bir kademe için' açıklama

MEB'den 'iki yıla bir kademe için' açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer zorunlu hizmet bölgesinde görev yapan Bakanlık personelinin kademe sorunlarıyla ilgili sorusuna cevap verdi.
Unvan değişikliğinde sağlık personelini ilgilendiren 4 soru 4 cevap

Unvan değişikliğinde sağlık personelini ilgilendiren 4 soru 4 cevap

Sağlık Bakanlığı unvan değişikliği sonuçlarını açıkladı. Ataması çıkan personelin tercih ettiği yerde göreve başlaması gerekmektedir. Unvan değişikliği atamalarında sağlık personelinin sıkça sorduğu 4 soruyu cevaplıyoruz.
Jandarma'da 4 il şark bölgesine alındı

Jandarma'da 4 il şark bölgesine alındı

Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapan Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş olarak görev yapan personel için Adıyaman, Bayburt, Gümüşhane ve Artvin illeri sıralı hizmet bölgesine (şark) alındı.
Üniversitelerde katılımcı yönetim uygulamaları ya da yönetimin tekelleşmesi!

Üniversitelerde katılımcı yönetim uygulamaları ya da yönetimin tekelleşmesi!

Ülkemizdeki mevcut kamu kurumları açısından bakıldığında yükseköğretim kurumları, katılımcı yönetimin butik uygulamalarına (mevzuat açısından) çokça rastlanan bir yapıdadır.
Adalet Bakanlığı personelini kapsayan 4 düzenleme yürürlüğe girdi

Adalet Bakanlığı personelini kapsayan 4 düzenleme yürürlüğe girdi

Resmi Gazetede yayımlanan 7343 sayılı Kanununda, Bakanlık personelinin özlük haklarında düzenlemeler yapıldı. İcra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenecek. Keşif ve icra işlemine bağlı olmaksızın hakim ya da cumhuriyet savcısının görevlendirmesiyle araştırma, inceleme ve rapor işlemleri için daire dışına çıkan sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglar yol tazminatı alacak
9 ilde eğitim öğretime bir gün ara verildi

9 ilde eğitim öğretime bir gün ara verildi

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın ardından Düzce, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Yalova'da da lodos nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.
Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak

Fırat Üniversitesi 60 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Son başvuru tarihi 14 aralık 2021
Kadıköy'de şüpheli kişi öldü, polis görevden uzaklaştırıldı

Kadıköy'de şüpheli kişi öldü, polis görevden uzaklaştırıldı

Kadıköy'de 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerden biri yakalandı. Gözaltına alınmamak için direndiği belirtilen E.Ç. yaşanan arbedede polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği, polis memurunun görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Sayıştay Başkanlığı 11 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Sayıştay Başkanlığı 11 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Sayıştay Başkanlığı 11 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Son başvuru tarihi 10 Aralık 2021.
Masumlar Apartmanı için beklenmeyen karar!

Masumlar Apartmanı için beklenmeyen karar!

TRT'de yeni bölümü bu akşam yayınlanacak olan Masumlar Apartmanı için kanal yönetiminden flaş karar... Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölüm yayın saatiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.