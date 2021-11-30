Haluk Levent, Mario Balotelli'nin bağışını açıkladı

Star'da yayınlanan Haluk Levent'le Yeniden programını sunuculuğunu üstlenen ve program sayesinde ihtiyacı olan pek çok kişiye yardımda bulunulmasını sağlayan ünlü şarkıcı Haluk Levent, Twitter hesabından

Mario Balotelli ile şalgam içerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp İtalyan golcünün bağışta bulunduğunu belirtti.

Levent, İtalya ve İngiltere'de oynadığı dönemlerde de evsiz çocuklara destekte bulunan Adana Demirspor oyuncusu Balotelli'nin, AHBAP Derneği aracılığıyla altı aileye yardım yaptığını açıkladı.

ŞALGAM SUYU İÇTİLER

Balotelli ile çekilen bir fotoğraf paylaşan Levent, "Görme bozukluğu yaşayan Sevinç'in ameliyatı; ayrıldığı eşinden şiddet görünce çocuklarıyla açıkta kalan Kader'in 1 yıllık ev masrafını; mide kanseri olan Yaşar'ın 5 aylık kira borcunu ve 3 ailenin hastane masrafını karşılayan Mario Balotelli ile şalgam sözümüzü yerine getirdik" ifadelerini kullandı.