Merkez Bankası'nda Piyasa Genel Müdürlüğü'ne atama yapıldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç'ın görevinden ayrıldığı belirtildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda yeni bir görevden ayrılma yaşandı.
Eklenme : 30 Kasım 2021 13:32
Bloomberg HT'nin edindiği bilgiye göre TCMB Piyasalar Genel Müdürü Doruk Küçüksaraç görevinden ayrıldı.
Küçüksaraç'ın yerine TCMB Emisyon Genel Müdür Yardımcısı Hakan Er atandı.
Daha önce Piyasalar Analiz Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Küçüksaraç Ağustos 2019'da TCMB Piyasalar Genel Müdürü görevine atanmıştı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız