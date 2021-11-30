RTÜK'ten '2 aylık bebeğe işkence' içeriklerine yayın yasağı
Gaziantep'e bağlı Şahinbey ilçesinde, Yunus Göç isimli cani, 2 aylık bebeği darp etmişti. Darp anları, evdeki gizli kamera tarafından saniye saniye kaydedilmişti.Söz konusu görüntülerin infiale neden olması sonrası RTÜK, yayın yasağı kararı alındığını duyurdu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 30 Kasım 2021 22:23
RTÜK, 'iki aylık bebeğe işkence' içeriklerine yayın yasağı getirdi.
Kararın, Gaziantep 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Gaziantep'te babası tarafından şiddete uğrayan bebekle ilgili olarak, eylemin toplumda infial oluşturabilecek nitelikte olması nedeniyle, kamu düzenin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar, soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel, sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri vb. yayınlanamayacağına dair yayın yasağı getirilmiştir."3 aylık bebeğini darbeden baba gözaltına alındı Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız