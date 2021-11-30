RTÜK'ten '2 aylık bebeğe işkence' içeriklerine yayın yasağı

RTÜK, 'iki aylık bebeğe işkence' içeriklerine yayın yasağı getirdi.

Kararın, Gaziantep 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Gaziantep'te babası tarafından şiddete uğrayan bebekle ilgili olarak, eylemin toplumda infial oluşturabilecek nitelikte olması nedeniyle, kamu düzenin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla soruşturma tamamlanıncaya kadar, soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel, sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri vb. yayınlanamayacağına dair yayın yasağı getirilmiştir."