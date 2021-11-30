Bakan Yanık: Ek ödemeyi yüzde 90'a çıkarmak için yazı yazdık

Gaziantep'te konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal destek görevlisi bir personeline sorusunu cevapladı.

Sosyal destek personeli olarak görev yaptığını belirten bir kamu perosneli, Bakan Yanık'a "Biz ilk göreve başladığımızda yüzde 90 üzerinden ek ödeme almaktaydık ama ek ödeme oranlarımızda düşüş oldu" dedi.

Bakan Yanık bu sözlere "Yüzde 70'e düştü. Yüzde 90'a çıkarmak için uğraşıyoruz. Onun yazısını yazdık, takibini yapıyoruz. İnşallah kabul ettirmeye çalışıyoruz." şeklinde yanıt verdi.