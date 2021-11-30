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Reklam araştırması: 1 TL'lik reklam 19 TL değer yarattı

Araştırmaya göre, 2020 yılında Türkiye'de yapılan 1 TL'lik reklam ve medya yatırımı milli gelirde 19,4 TL değer yarattı. DPİP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, "Bu çalışma Türkiye'de ilk ve tek. Çok emek var. Herkese çok teşekkür ediyorum ama bilisin ki bunun sürdürülebilirliği esastır" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Kasım 2021 14:08
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Reklam araştırması: 1 TL'lik reklam 19 TL değer yarattı

Dijital Pazarlama İletişimi Platformu (DPİP) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, "Dinamo etkisi olan güzide reklam sektörümüzün yüksek büyüme potansiyeli değerlendirilerek, sürdürülebilir konuma getirilmelidir." ifadesini kullandı.

Reklamverenler Derneği (RVD), Reklamcılar Derneği (RD), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB) ve Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA) tarafından kurulan DPİP'in yaptığı Reklamın Türkiye Ekonomisine Katkısı Araştırması'nın sonuçları DPİP Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, başkan yardımcıları Ayşen Akalın ve Volkan İkiler'in katıldığı basın toplantısı ile açıklandı.

Pura, programın açılışında yatığı konuşmada, Reklamın Türkiye Ekonomisine Katkısı Araştırması'nın önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bu çalışma Türkiye'de ilk ve tek. Çok emek var. Herkese çok teşekkür ediyorum ama bilisin ki bunun sürdürülebilirliği esastır. O anlamda biz bugün derneklerimizde görev alan bütün kardeşlerimize diyoruz ki yarın da aranıza katılacaklara ilk aşılayacağınız konu bu olmalıdır ki bu sürdürülebilsin. Çünkü bu sektörün adı yok, o anlamda bu raporun yayımlanmasından sonra Türk Reklam Sektörü'nün adının tescilleneceğini düşünüyorum."

Türk Reklam Sektörü'nün hep hayallerinin ve hedeflerinin olduğunu belirten Pura, "Tevazuya da gerek yok. Bunların hepsi gerçekleşti. Bundan sonrakiler de inşallah gerçekleşecek. Bundan sonra sanıyorum DPİP, dijitalleşme hızı doğrultusunda diğer mecraları da içine alarak sektörün federasyonu haline gelecek." şeklinde konuştu.

Pura, reklam sektörünün sürekli büyüyen bir sektör olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Biz pandemi süresince tüm reklam verenlere ve sektöre 'Reklama devam edilmeli' mesajı verdik. Bunun da sonuçlarının çok olumlu olduğunu düşünüyorum. 'Reklama yatırım esastır' dedik. Hangi ülkenin reklam yatırımı yüksekse ekonomisi de o değerde farklı hale geliyor. Bu bağlamda Türkiye'nin böyle bir şansı var. Çünkü son 2 senede çok yoğun artan yatırımlar ben inanıyorum önümüzdeki yıllarda da artmaya devam edecek."

Reklam sektörünün ekonomilere dinamo etkisi yarattığını belirten Pura, "Güzide sektörümüz, yüksek büyüme potansiyeli değerlendirilerek sürdürülebilir konuma getirilmelidir ve sloganımız şudur ki; 'Büyüyen sektörün adı reklam'." değerlendirmesinde bulundu.

-"Her 1 TL'lik reklam ve medya yatırımı, milli gelire 19,4 TL geri dönüş sağladı"

Toplantıda araştırmanın sonuçlarına ilişkin verilen bilgilere göre, 2020 yılında Türkiye'de toplam 17 milyar 469 milyon TL olarak gerçekleşen reklam ve medya yatırımında, her 1 TL'lik reklam ve medya yatırımı, milli gelire 19,4 TL geri dönüş sağlayarak değer oluşturdu.

Bir diğer ifade ile reklam ve medya yatırımları 2020'de Gayrısafi Yurt içi Hasıla'ya (GSYH) doğrudan ve dolaylı olarak yüzde 6,73'lük (340 milyar TL) katkı sağlamış oldu.

Yıllık medya yatırımları 1 milyar doların üzerinde olan 38 ülke içinde Türkiye, medya yatırımları büyüklüğü açısından dünyanın 31'inci büyük pazarı konumunda bulunuyor. Türkiye'nin toplam reklam hacmi içindeki payı sadece yüzde 0,33. Bu oran, en büyük 38 pazar içindeki en düşük oran. Buna göre, Türkiye'deki medya yatırımlarının GSYH'ye oranı dikkate alındığında, yaklaşık 2,5 katlık bir büyüme potansiyeli olduğuna işaret ediyor.

Reklam sektörünün istihdam etkisine bakıldığında, 2014 yılından bu yana bu alanda girişim sayısı yüzde 2,26 artarken, maaş ve ücretler toplamı ise yüzde 11,57'lik yıllık bileşik büyüme gösterdi.

- Ekonomi büyürse reklam sektörü, reklam sektörü büyürse ekonomi büyüyor

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Ekonomik büyümeden, mevcut ekonomik büyüklükten ve makroekonomik beklentilerden etkilenen reklam sektörü ile ekonomik büyüme arasındaki etkileşim iki taraflı gerçekleşiyor. Ekonomi büyürse reklam sektörü, reklam sektörü büyürse ekonomi büyüyor. Modelleme verilerine göre, Türkiye'de reklam ve medya yatırımlarının GSYH'ye katkısı, 2012-2020 yılları aralığında ortalama yüzde 6,24 ve yıllar içinde katkısı giderek artıyor.

Türkiye'de reklam ve medya yatırımlarının milli gelirde yarattığı etki, Türkiye'de faaliyet gösteren ve sürdürülebilir bir strateji izleyen her sektörden şirketi ilgilendiren ve ülkenin gelecekteki potansiyel büyük resmini betimleyen, kayda değer bir bulgu olarak ortaya çıkıyor.

- Türk reklam sektörü gelişmeye çok açık

Araştırmaya göre, Türkiye'de reklam ve medya yatırımlarının ekonomiye sağladığı somut katkı ve değerler, sektöre sağlanacak destek ve teşviklerle çok daha büyük olacağının göstergesi.

Türk reklam sektörünün yüksek büyüme potansiyeli olduğunu somut verilerle ortaya koyan araştırmada ayrıca, sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için, sektörün kamu tarafından destek ve teşvik kapsamına alınması, dijital dönüşüme uğrayan sektörlerde reklamın etkinliğini gösterebilecek yeniliklerin, güncel teknolojik gelişmelerin takibi, tüm mecraların ve bütüncül ölçümlemenin desteklenmesi gibi öneriler yer alıyor.

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#Dijital Pazarlama İletişimi Platformu# reklam#
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