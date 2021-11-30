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Başak Cengiz'in ismi mezun olduğu üniversitede yaşatılacak

İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden genç mimarın adının verildiği Mimarlık Fakültesine isim tabelası törenle asıldı. Vali Fuat Gürel, "İnşallah onun hayallerini bu fakültede okuyacak kardeşlerimiz gerçekleştirecek" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Kasım 2021 14:10
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Başak Cengiz'in ismi mezun olduğu üniversitede yaşatılacak

İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in adı, mezun olduğu Karabük Üniversitesi (KBÜ) Mimarlık Fakültesinde yaşatılacak.

KBÜ Prof. Dr. Saadettin Ökten Konferans Salonu'nda fakülte binasına isim tabelasının asılması dolayısıyla gerçekleştirilen tören, Başak Cengiz'in bitirme projesinin sergilendiği alanın gezilmesiyle başladı.

Cengiz'in üniversite yıllarındaki fotoğraf ve videolarından oluşan filmin izlenmesi sırasında Cengiz'in ailesi ve salondakiler, gözyaşlarına hakim olamadı.

- "Hayalleri vardı, belki Türkiye'de birçok başarılı projeye imza atacaktı"

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, kalleşçe bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Cengiz'in adının mezun olduğu fakülteye verilerek yaşatılacağını söyledi.

Cengiz'in içinde bulundukları binanın koridorlarında yürüdüğünü dile getiren Gürel, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve Rektörlüğümüzün uygun görmesiyle ismini inşallah bu fakültede yaşatmış olacağız. Hayalleri vardı, belki Türkiye'de birçok başarılı projeye imza atacaktı. İnşallah onun hayallerini bu fakültede okuyacak kardeşlerimiz gerçekleştirecek." diye konuştu.

Gürel, Cengiz'i rahmetle andıklarını, ailesinin acısını paylaştıklarını sözlerine ekledi.

- "Kaybımız büyük"

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat da mezun öğrencilerini kaybetmenin acısını yüreklerinde hissettiklerini kaydetti.

Cengiz'in adını yaşatmanın, kendileri için bir vazife olduğunu belirten Polat, "Senatomuzun kararı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Mimarlık Fakültemize Başak Cengiz'in adı verildi. Kaybımız büyük ancak unutulmamalıdır ki Başak Cengiz eğitim hayatı boyunca bizim evladımızdı, artık tüm Türkiye'nin evladı olmuştur. Adını yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Polat, Cengiz'in mezuniyet projesinde yazdığı cümleleri okuyarak konuşmasını tamamladı.

Anne Beyhan Cengiz ise kızının adının mezun olduğu fakülteye verilmesinden dolayı emeği geçenlere teşekkür ederek, "Şunu anladım; koskoca bir aileye sahip olmuşum. Bana bunu yaşattığınız için teşekkür ederim. Bu güzel ilçeye defalarca geldim. Her yerini gezdim. Güzel anılarda boğuldum, kalbim sızladı. Kıymetlim, balım Başak, girdiği sınavları tırnaklarıyla kazıdı. Çizdiği projeleri, yaptığı maketleri, 5 yıl boyunca aldığı eğitimi başarıyla bitirerek gururla evine döndü. Evde de devam etti, bir sürü kursa gitti." diye konuştu.

Kızının iyi bir iş bulduğunu ve çalışmaya başladığını anlatan Cengiz, şunları kaydetti:

"Daha ne güzel projelere imza atacaktı. Ne yazık ki kalemini kırdılar. Zalim cani, kıydı yavruma. Şunu söyleyebilirim; devlet arkamızda, halk yanımızda olduğu sürece aşılmaz dağlar aşılır, geçilmez yollar geçilir. Yeter ki birlik olalım. Ben davamı emin ellere teslim ettim. Herkes titizlikle görevinde, şu kadarcık şüphem yok. Hain, alacak cezasını bu dünyada. Ahirette ise şairin dediği gibi 'Zalimler için yaşasın cehennem.' Rektörümüze, özellikle bana taziye mektupları yazan, kızımın başarısında emeği olan öğretmenlerine, arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Başak'ımı sakın unutmayın."

KAPAT [X]

Tören, "Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi" yazan tabelanın asılmasının ardından sona erdi.

Törene, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, daire müdürleri, Başak Cengiz'in kardeşleri, yakınları ve okul arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

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#Başak Cengiz# Karabük# Karabük Üniversitesi#
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