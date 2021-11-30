Türkiye ile Türkmenistan merkez bankaları arasında mutabakat zaptı imzalandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Türkmenistan Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Kasım 2021 14:12
TCMB'den yapılan duyuruya göre, 27 Kasım'da imzalanan anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız