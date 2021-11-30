Konya-Ankara karayolunda kum fırtınası: 30 araç birbirine girdi
Konya-Ankara karayolunda kum fırtınası meydana geldi. 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Kaynak : TRT
Eklenme : 30 Kasım 2021 14:25
Cihanbeyli ilçesi Kırkışla Mahallesi yakınlarında kum fırtınası sırasında 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.
Aksaray-Adana karayolu trafiğe kapatıldı
Aksaray-Adana karayolunda kum fırtınası meydana geldi.
Fırtına çok sayıda kazaya da neden olduMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
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