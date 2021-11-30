Koronavirüsten vefat eden öğretmenin cenazesi defnedildi
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düşen Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojisi öğretmeni Mehmet Tosun'un cenazesi toprağa verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Kasım 2021 14:30
Tedavi gördüğü özel hastanede yaklaşık bir ay solunum cihazına kaldıktan sonra yaşamını yitiren Tosun'un cenazesi, kılınan namazın ardından Kurtuluş Mezarlığı'na defnedildi.
Tosun'u son yolculuğunda ailesi, öğrencileri ve öğretmen arkadaşları yalnız bırakmadı.
Mehmet Tosun'un iki çocuk babası olduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız