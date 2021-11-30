Hesaplarına yanlışlıkla gönderilen binlerce TL'yi iade ettiler

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 vatandaş, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin öğrencileri için düzenli olarak ödenen Şartlı Nakit transferi (ŞNT) kapsamında hesaplarına yatan yüklü miktarda parayı, yetkililere iade etti.

Hesabındaki parayı görünce gözlerine inanamadılar

Bankaya çocuk parasının yatıp yatmadığını merak etiği için hesaba baktığını ve hesabında 23 bin 300 lira para yatırıldığını gördüğünü' söyleyen Bahri Bağseven, "Bu paranın benim param olmadığını anladım, içinden yalnızca 400 TL çektim, gerisini çekmedim ve karışmadım. Bu paranın benim olmadığına, kendimi inandırdım ve parayı postane müdürüne komple teslim ettim, ettiğime dair imzalı kağıdımı aldım. Bu para benim değildi, hesabıma yanlış yatırılmış bir paradır. Vatandaşlarımızdan bu tür büyük meblağ ile karşılaştığı zaman, bunların tekrar geri iade etmelerini temenni ediyorum, bu para bizim değil ve bu para bize helal olmaz" dedi

Parayı iade edenlerden İbrahim Halil İstemil de, "Bu sabah hesabıma baktığımda, hesabımda 15 bin 400 TL gibi büyük bir para gözüküyordu, kalktım bu parayı çektim ve getirip yetkililere teslim ettim. Hakkım olmayan para haramdır dedim ve o parayı geri iade ettim" diye konuştu.

'Sabah işe giderken bankadan hesabına baktığını ve hesabında 41 bin 500 lira olduğunu fark ettiğini söyleyen Ramazan Kızılkaya, "Bu paranın bana ait olmadığını hissettim ve 2 bin TL'sini çektim. Çektim ama dedim olmaz, para benim hakkım değil ve çektiğim para ile beraber tüm parayı gelip PTT'ye geri iade ettim. Bu tür bir şeyle karşılaşan arkadaşlarımız varsa, onların da bu duyarlılığı göstermesini rica ediyorum" diye konuştu.

Konu ile ilgili yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.