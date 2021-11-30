Şiddetli rüzgardan yürüyemeyen öğrencinin yardımına trafik polisi koştu
Trafik polisinin bu davranışı Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından "Beraber sevinir, beraber hüzünlenir, zorlukları beraber aşmayı biliriz" ifadeleriyle paylaşıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Kasım 2021 14:42
İzmir'de bir ilköğretim okulu önünde görev yapan trafik polisi, şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte zorlanan öğrenciyi okuluna kavuşturdu.
İzmir'de sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına sırasında Bayındır ilçesindeki Dörteylül İlköğretim Okulu önünde görev yapan trafik polisi bir öğrencinin şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte zorlandığını gördü.
Polis memuru minik öğrenciyi kucağına alarak önce yolun karşısına geçirdi daha sonra da okula güvenli şekilde girmesini sağladı.
Polis memurunun "yürekleri ısıtan bu davranışı" Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından "Beraber sevinir, beraber hüzünlenir, zorlukları beraber aşmayı biliriz" ifadeleriyle paylaşıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız