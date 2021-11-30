Memur-Sen, memurların alım gücü için 3 ayrı teklifte bulundu

2021 yılının son KPDK toplantısı pandemi tedbirleri kapsamında online gerçekleştirildi. Toplantının ana gündem maddesi son dönemde meydana gelen ekonomik sıkıntıların çözümü adına oldu. Yalçın, 6. Dönem Toplu Sözleşme öncesi Memur-Sen olarak ortaya koydukları, kısa, orta ve uzun vadeli ekonomik veriler ile toplu sözleşmenin imzalanmasından sonraki 1 Eylül - 30 Kasım tarihleri arasında oluşan ekonomik göstergeler arasında kamu görevlileri ve emeklilerinin cüzdanlarını derinden etkileyen farklar oluştuğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "1 Eylül 2021 ile 30 Kasım 2021 arasında; çeyrek altında %49, dolarda %52,16, euro'da %45,20, benzin'de %25 oranlarında artış yaşandı.

Merkez Bankasının anketlerine göre ise yılsonu enflasyon rakamı %16,64'ten %19,31'e yükselmiş durumda. Temel gıda fiyatlarında, pazardaki sebze ve meyvelerde, ulaşımda ve birçok giderde bunlara ilave olarak büyük oranda artış yaşanmıştır. Bu veriler, kamu görevlilerinin alım gücünün azaldığını, mutfakta sıkıntıya düştüklerini göstermektedir.

6. Dönem Toplu Sözleşmenin mutabakatla sonuçlanması ve kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine kayda değer artışların gerçekleştirilmiş olması önemli olmakla birlikte; sadece 1 Eylül - 30 Kasım tarihleri arasında meydana gelen beklenmedik enflasyon, döviz kuru ve fiyat artışları kamu görevlilerinin ekonomik kayıplara uğramalarına neden olmuştur.

"3 Aylık Olağanüstü Döneme İlişkin 3 Ayrı Teklif"

Genel Başkan Ali Yalçın: "Yaklaşık 3 aydır yaşanan bu olağanüstü süreç Toplu Sözleşmede elde ettiğimiz kazanımları gölgelememeli, kamu görevlilerinin alım gücünde meydan gelen kayıplar tamir edilmelidir. Bu çerçevede; Kamu görevlilerinin gelir vergisi oranı %15'de sabitlenmeli, gelir vergisi matrahları yükseltilmeli, kayıpların telafisini sağlayacak ilave ödeme yapılmalı" dedi.

Yalçın konuşmasının devamında; "Toplu sözleşmenin tarafları olarak bu masada yer alan yetkili konfederasyon Memur-Sen ile kamu idaresi adına sayın Bakan, kamu görevlilerinin yaşamış olduğu ekonomik kayıpları, alım gücündeki azalışları giderecek çözüm yöntemleri belirleme gücüne ve kabiliyetine sahiptir. Bununla birlikte, kamu görevlilerinin büyümeden pay alması, enflasyon kaynaklı zararlarının tazmin edilmesi, vergi dilimlerinin yeniden düzenlenmesi, derece ve kademe sınırlamalarındaki engellerin kaldırılması, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının periyodik olarak yapılması gibi taleplerimizin de hayata geçirilmesi noktasında hala kararlıyız.

Gerek pandeminin üretmiş olduğu negatif etki, gerek enflasyon ve kur artışı kaynaklı kayıpların artışı, gerekse alım gücündeki düşüş nedeniyle ortaya çıkan sıkıntıların tazmin ve telafisinin KPDK ile çözüme kavuşturulabileceğine inancımızı devam ettiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Genel Başkan Ali Yalçın'ın Konuşmasından Öne Çıkan Başlıklar:

1- 4688 sayılı Kanun İhtiyacı Karşılamakta Yetersiz Kalmaktadır, Reform Şarttır

2- Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmesinde Vakit Kaybedilmemelidir.

3- Ek Göstergelere İlişkin Düzenleme; Adil Sonuç Üreten, Kapsayıcı Bir Biçimde Hayata Geçirilmelidir.

4- Gelir Vergisi Mağduriyeti Son Bulsun

5- Yardımcı Hizmetler Sınıfı Tarihe Karışsın

6- Derece ve Kademe Sınırlaması Kaldırılmalıdır

7- Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları Periyodik Yapılmalıdır

8- Kamuya Personel Alım Sisteminde Karşılaşılan Sorunlar Giderilmelidir

9- Kılık-Kıyafet Düzenlemesine İlişkin Yasaklara Son Verilmeli

10- Kamu görevlilerinin yıllık izinleri hesaplanırken, resmi tatil olan Cumartesi, Pazar ve resmi tatil olan dini ve milli bayram günleri izinden sayılmamalı, iş yoğunluğu gerekçe gösterilerek üst üste iki yıl kullandırılamayan izinlerin bir sonraki yılla birleştirilmesi sağlanmalıdır.

