MEB'den kadınlara 'it' diyen müdürle ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, söz konusu açıklamayı, müdür ile ilgili 17 ayrı milletvekili tarafından soru önergelerine verdiği cevap ile yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Kadınlara ağır hakaret içeren bir Tweet paylaşan Okul Müdürü Salih Orçan, görevden alınarak eski yerine gönderildi. Ancak iki ay sonra yine İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından Atatürk Ortaokulu'na Müdür Başyardımcısı olarak atandı.

Orçan, sosyal medyadan, "Bir öğrencim beni aradı, 'Hocam ben evlenmek istiyorum, çalışan bir bayan mı alayım, çalışmayan mı?' diye sordu, ben de 'Oğlum nasılsa kapına bir it alacaksın, almışken çalışan bir it al' dedim" hakaret içeren bir Tweet paylaştı.

Orçan'ın bu mesajı büyük tepki çekmiş, 17 milletvekili de Orçan'ın söz konusu sözlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'na soru önergesi vermişti.