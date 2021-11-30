İdare mahkemesi, haftada 2 kez PCR zorunluluğunu iptal etti

TOBB Üniversitesi 6 Eylül 2021 tarih ve 2021/20 sayılı kararıyla "çift doz aşı olmayanlardan haftada iki kez PCR testi negatif sonucu istenilmesini" öngörmüştür. İdarenin almış olduğu bu aşı kararının hukuki alt yapısı olmadığı, Anayasa'ya aykırı olduğu, temel hak ve hurriyetlerin ancak kanunla sınırlandırılabileceği gerekçesiyle dava açmıştır.

Memurlar.net'in edindiği bilgiye göre, Ankara 11. İdare Mahkemesi temel hak ve hürriyetlerden olan eğitim ve öğretim hakkı ile yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkının idari işlemle sınırlandırılamayacağı gerekçesiyle işlemin yürütmesini durdurmuştur.

TOBB bu karara karşı Ankara bölge idare mahkemesine başvurmuştur. Bölge İdare Mahkemesinin vereceği karar emsal olacaktır.