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AK Parti'den Bülent Arınç'a adaylık yanıtı: Hiçbir gölgeli alan yok

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bülent Arınç'ın 'Devlet Bahçeli 'Bizim adayımız Erdoğan'dır' dedi ama AK Parti böyle bir şey demedi' sözlerine yanıt verdi. Çelik, 'Hiçbir gölgeli alan yoktur. Cumhurbaşkanımız hiç kuşkusuz Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıdır' ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Kasım 2021 18:38
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Partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bülent Arınç'ın geçtiğimiz günkü "Devlet Bahçeli adayımız Erdoğan diyor, AK Parti açıklama yapmıyor" şeklindeki sözlerine cevap verdi.

"HİÇBİR GÖLGE ALAN YOKTUR"

AK Parti'nin açıklama yapmadığı kabul etmeyen Çelik, "Cumhur İttifakı'nın adayı tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızdır. AK Parti'den de bir açıklama yapılmadığı doğru değildir. Hemen hemen bütün il kongrelerimizde teşkilatlarımızla bir araya geldiğimiz her yerde bunu zaten güçlü bir şekilde açıklıyoruz. Tabanımızın, vatandaşlarımızın görüşü budur. Hiçbir gölgeli alan yoktur. Önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanımız Cumhur İttifakı'nın adayıdır. Defalarca açıklandı. Bu apaçık bir gerçek." ifadelerini kullandı.

ARINÇ NE DEMİŞTİ?

2002-2007 yılları arasında AK Parti'nin ilk Meclis Başkanı olan, 2009-2015 arası da Başbakan Yardımcılığı ve Hükümet Sözcülüğü yapan, ardından aktif siyasetten çekilen Bülent Arınç, BBC Türkçe'ye verdiği demeçte Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Arınç, "Bizim adayımızın kim olacağı konusunda sadece Bahçeli'nin söylediği var, "Bizim adayımız Erdoğan'dır" diyor. Ama AK Parti cenahından ve bizzat Erdoğan'ın kendisinden "Ben aday olacağım" diye bir söz gelmedi." demişti.

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#AK Parti# Cumhurbaşkanı# Recep Tayyip Erdoğan
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