TBMM'de 3 kamu denetçisi adayı belirlendi

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ile Dilekçe Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Alt Komisyonu, görev süresinin dolması nedeniyle boşalan bir kamu denetçiliği için 3 adayı belirlemek üzere toplandı.

Toplantıda önce alt komisyon başkanlığı seçimi yapıldı. Alt komisyonun başkanlığına AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer seçildi.

Komisyonda 4 yıllık görev süresi dolan Sadettin Kalkan'ın yerine kamu denetçiliği kadrosu için yapılan 31 kişinin başvurusu ele alındı.

Yapılan gizli oylama sonucunda Sadettin Kalkan, yeniden adaylar arasında yer aldı. Kalkan ile birlikte Didem Yeter Güler ve Reşit Uzel, kamu denetçisi adayları olarak belirlendi.

Alt komisyon, belirlediği 3 adayı üst komisyona bildirecek, üst komisyon ise 15 gün içinde bu adaylar içinden bir kamu denetçisi seçecek.