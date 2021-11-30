Meclis tarafından seçilecek kamu denetçisi ne kadar maaş alacak?

Bir kamu görevine atanacak veya seçilecek kamu görevlilerinin en fazla merak edilen konusu alacakları maaşlardır. Bu çerçevede Meclis tarafından seçilecek kamu denetçilerinin de alacakları maaşlar merak edilmektedir.

6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu'nun 16 ncı maddesinde Başdenetçi ve denetçilerin mali ve sosyal hakları düzenlenmiştir. Buna göre; Başdenetçiye en yüksek Devlet memuru; denetçilere bakanlık genel müdürleri için belirlenen her türlü ödemeler dahil mali haklar tutarında aylık ücret ödenmektedir.

En yüksek Devlet memuru ve bakanlık genel müdürlerine ödenenlerden, vergi ve diğer kesintilere tabi olmayanlar bu Kanuna göre de vergi ve diğer kesintilere tabi olmaz.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuat uyarınca en yüksek Devlet memurunun yararlanmış olduğu sosyal hak ve yardımlardan Başdenetçi, bakanlık genel müdürlerinin yararlanmış olduğu sosyal hak ve yardımlardan da denetçiler aynı esas ve usuller çerçevesinde yararlanmaktadır.

Buna göre, seçilecek denetçilerden evli ve hiç kamu hizmeti olmayanlardan göreve yeni başlayanlar 15.862,79 TL ücret alacaklardır.

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