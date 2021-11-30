FETÖ şüphelisi eski 3 polis ve bir öğretmen sınırda yakalandı
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi Yunanistan'a kaçarken gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Kasım 2021 15:47
Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan ihraç komiser yardımcıları S.M, R.A. ile polis memuru M.Z ve ihraç öğretmen M.E.B'yi yakaladı.
Gözaltına alınan 4 FETÖ şüphelisinin işlemleri sürüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız