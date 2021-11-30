Koronadan hayatını kaybeden hemşireye veda
Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden hemşire Sultan Fidan'ın cenazesi memleketi Afyonkarahisar'da defnedildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Kasım 2021 16:16
Yaklaşık iki hafta önce Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü Isparta'daki hastanede ölen Fidan'ın cenazesi memleketi Afyonkarahisar'ın Salar beldesine getirildi.
İhsaniye Devlet Hastanesinde görevli ve iki çocuk annesi Fidan'ın cenazesi, Kovid-19 tedbirleri alınarak belde mezarlığında toprağa verildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız