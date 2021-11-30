Borcunu ödeyemediği için hapse giren çiftçiye ilişkin açıklama

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, görsel ve yazılı medyada konuya ilişkin haberlerin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu çiftçinin, Kütahya Bölge Birliğine bağlı Sivaslı Tarım Kredi Kooperatifinden 2017 ve 2018'de kredi kullandığı bildirilen açıklamada, "Kullandığı 2018 yılı vadeli kredilerle ilgili olarak ortaktan 2018 yılında tahsilat yapılamamış ve borçları Kurumumuzca bir yıl süreyle ertelenmiştir. 2019 yılında da ortağımızın borçlarını ödememesi nedeniyle 2020 yılında icra takip süreci başlatılmıştır. İcra takip sürecinde 2020 yılında ortağımızın traktörü haczedilmiş olmasına karşın tarımsal faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla kendisine yeddi emin sıfatıyla teslim edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kurumun, borçlarını ödeme güçlüğü yaşayan ortaklara öncelikle kendi olanakları çerçevesinde ödeme kolaylıkları sunduğu ve ortalama 2 yıldan fazla ödeme süresi verdiği belirtilerek, tüm bu imkan ve sürelere karşın borçlarını ödemekten imtina eden ortaklarla ilgili İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde hareket edildiği vurgulandı.

İcra ve İflas Kanunu'nun tüm borçlu ve alacaklılar için geçerli hükümler içerdiğine işaret edilen açıklamada, kendi rızalarıyla icra ödeme taahhüdü vermek suretiyle borçları yapılandırılanların, bu taahhütlerini yerine getirmemeleri durumunda karşılaşacakları yasal müeyyidelerin söz konusu kanunla düzenlendiği bildirildi.

Basına konu olayda da benzer bir sürecin işletildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak ortağımızın karşılaştığı yasal müeyyideyi ortadan kaldırabilmek adına Kurumumuz tarafından gerekli hukuki prosedür en kısa süre içinde tamamlanmıştır. 2021 yıl sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 98 tahsilat oranlarına ulaşması beklenen Kurumumuzun, genel bir tahsilat sorunu olmadığı açıktır. 800 bin üretici ortağına hizmet etmek amacıyla kanunların kendisine tanıdığı hak ve yetkiler dahilinde hareket eden Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, borçlarını zamanında ödeyen ortaklarımızın da hak ve menfaatlerini korumakla mükelleftir."