Bir çok ilde fırtına etkili oluyor! Ev ve işyerlerinin çatısı uçtu

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde bir okulun çatısı kuvvetli lodos nedeniyle yerinden söküldü.

Yalova ve ilçelerinde iki gündür kuvvetli lodos etkili oluyor.

Subaşı beldesindeki Hacı Ali Saruhan Ortaokulu'nun çatısı uçarak parçaları etrafa saçıldı.

Belediye ekipleri, okul bahçesini çatı parçalarından temizledi.

Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin lodos süresince teyakkuz halinde olduğunu söyledi.

Okuldaki olaya hemen müdahale ettiklerini belirten Canbay, "Çok şükür okulumuzda hiçbir öğrenci ve personelimizin olmaması olası bir yaralanmanın önüne geçti." dedi.

Konya'da şiddetli lodos ev ve iş yerlerinin çatısını uçurdu



Konya'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Seydişehir ve Akşehir ilçelerinde ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu.

Seydişehir'de dün başlayan ve hızı saatte zaman zaman 60 ila 90 kilometrenin üstüne çıkan lodos hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Şiddetli lodos nedeniyle Bankalar Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir iş yerinin çatısı ile Taraşçı Mahallesi Okan Altıparmak Caddesi'ndeki bir evin çatısı uçtu.

Hasar oluşan bölgelerde Seydişehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından gerekli önlemler alındı. Anonslarla vatandaşların olası tehlikeye karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.

- Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nin çatısı uçtu

Akşehir'de etkili olan fırtına, Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nin metal çatı kaplamasını uçurdu.

İçinde Akşehir Komek Kurs Merkezi ile Akşehir Tarık Buğra İlçe Halk Kütüphanesi'nin de bulunduğu Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nin metal çatı kaplamasının fırtına nedeniyle uçması sonrası merkezdeki kurslar ve kütüphane geçici olarak kapatıldı.

Bölge genelinde farklı kara yollarında oluşan kum fırtınası, görüş mesafesini yer yer 1 metrenin altına düşürdü.

Ayrıca Konya AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun da sosyal medyadan "Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayalım lütfen. Evlerimizin, balkonlarımızın kapı ve pencerelerini kapalı tutalım." uyarısında bulundu.

Afyonkarahisar'da lodos bazı ağaçları devirdi, trafik ışıkları ve levhalara zarar verdi



Afyonkarahisar'da lodos hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte dün gece etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle, kara yollarındaki bazı ağaçlar devrildi, trafik ışıkları ve levhalar zarar gördü.

Binaların çatılarından düşen kiremit ve benzeri cisimlerin bazı araçlarda hasar oluşturduğu bildirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkilileri, kendilerine herhangi bir ihbar gelmediğini ancak olumsuzluklara karşı alarm durumunda olduklarını belirtti.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise lodosun akşam etkisini yitireceğini, yerini yağmur ile yüksek kesimlerde kara bırakacağını kaydetti.

Tekirdağ'da hızı 70 kilometreye ulaşan rüzgar etkisini sürdürüyor



Tekirdağ'da etkili olan rüzgarın hızı zaman zaman 70 kilometreyi buluyor.

Kent genelinde dün akşam başlayan ve ara ara kuvvetini artıran lodos nedeniyle çatı malzemeleri uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri yıkıldı.

Belediye ekipleri ve Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için rüzgarın hasar yarattığı yerlerde tedbir alıyor.

TREDAŞ Kurumsal İletişim Yöneticisi Ergin Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde ekiplerin, elektrik sorunu yaşanmaması için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Akgün, elektriğin vatandaşlara kesintisiz ulaşması için çalıştıklarını ifade ederek, "İlimizde elektrik hatları ne kadar fiziki şartları uygun olsa da şiddetli rüzgarda hatlar zarar görebiliyor. 2 gündür ekiplerimiz sahada 24 saat çalışıyor. Ekiplerimiz arızalara en hızlı şekilde müdahale ederek sorunu gidermeye çalışıyor." dedi.

Hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle Tekirdağ sahiline demirleyen yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker de bekleyişini sürdürüyor.

Sinop'ta fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Sinop'ta etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Türkeli, Ayancık ilçeleri ile kent merkezinde bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu.

Bazı bölgelerde fırtına nedeniyle tellerin kopması sonucu elektrik kesintileri yaşandı.

İtfaiye ekipleri çatıların uçtuğu bölgelere sevk edilirken vatandaşlar şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bir binanın çatısının uçuşu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan, fırtına nedeniyle uluslararası yük taşımacılığı yapan onlarca gemi Sinop doğal limanına sığındı.

Vali Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine, fırtınanın hızının kentin bazı bölgelerinde 120 kilometreye kadar çıktığını söyledi.

En büyük tesellilerinin can kaybı veya yaralanma bulunmaması olduğunu vurgulayan Karaömeroğlu, "Meteorolojik uyarıların ardından önlemlerimizi almıştık. Çok şükür can kaybımız veya yaralanma yok. Fırtına nedeniyle ilimiz genelinde çatı uçmaları, elektrik hatlarının kopması gibi hasarlar oluştu." ifadelerini kullandı.

Karaömeroğlu, bölgede olumsuz hava koşullarının devam ettiğine dikkati çekerek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.