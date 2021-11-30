Meteoroloji'den 5 ile 'turuncu' 6 ile 'sarı' uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Anadolu'nun doğusunda rüzgarın yarın Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer hamleli fırtına, yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Duyuruda, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Hava sıcaklıkları yarın ülke genelinde azalacak. Perşembe ve cuma günü ise tekrar artarak mevsim normalleri civarına yükselecek.

"Sarı" ve "turuncu kod" uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenen, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari için "turuncu kod", Iğdır için "sarı kod" ile, kuvvetli yağış beklenen, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için ise "sarı kod" ile uyarı yapıldı.

Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış ile sağanak bekleniyor

Orta ve Doğu Karadeniz'de yağışların bu akşam ve geceden itibaren etkisini artırarak Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in 900-1000 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksama, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.