İndirim son dakikasını zam sanan spiker, hatasını anlayınca özür diledi

Haber türk'te HT 360 programını sunan Afşin Yurdakul, yayındayken motorin son dakikası geldi. Konuklarının sözünü keserek haber le ilgili detayları aktarmaya başlayan Yurdakul "Elçiye zeval olmaz ben son dakika bilgisini okuyacağım çünkü. Bir zam haberi bu. EPGİS'ten geliyor bu açıklama" ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMANIN DEVAMINI OKUYUNCA HATASINI ANLADI



Yurdakul, açıklamanın "Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin satış fiyatında 44 kuruş..." kısmına kadar okuduktan sonra hata yaptığını anladı.

İZLEYİCİLERDEN ÖZÜR DİLEDİ



İndirim haberi zam haberiymiş gibi sunan deneyimli sunucu ekran başındakilerden özür dileyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok afedersiniz, ben hakikaten bunu zam haberi sandım. Çünkü şimdi önüme düştüğü için okudum. Hayır burada indirim var. İndirim yapılıyor. Sözümü geri alıyorum. İzleyicilerimiz affetsinler. Ben de zam haberi olarak görüdüm. Sadece 44 kuruşu gördüm ekranda. Bu da iyi bir haber. Bu da bir indirim haberi. Dinleyiciler de bir an heyecanlandıysalar beni affetsinler lütfen. Canlı yayın cilvesi diyelim."