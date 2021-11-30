Ankara'ya kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara ve Kıyı Ege dışında kalan yerlerde yarın yağış hakim olacak. Yağışlar, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İç Ege ve Karadeniz'in batısında kar şeklinde olacak.

Ankara'da gece en düşük sıcaklık 2, gün içinde ise 5 derece olacak. Kar yağışının kentin tamamında etkili olması bekleniyor.

Kar yağışıyla birlikte sıcaklıklar, Kütahya ve Çorum'da 6, Konya'da 8, Karaman'da 9, Ağrı'da 7, Erzurum ve Sivas ve Kayseri'de 5, Kastamonu'da 3 derece olacak.

Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Doğu Anadolu'nun doğusunda rüzgarın yarın Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer hamleli fırtına, yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz'de yağışların bu akşam ve geceden itibaren etkisini artırarak Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in 900-1000 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.