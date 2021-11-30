Zonguldak'ta yağış; terminalin su alan asma tavanı çöktüd
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, otobüs terminalinin asma tavanı, yağmur nedeniyle su alınca çöktü. Terminal kapısında bekleyen görevli, tavanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kaynak : DHA
Eklenme : 30 Kasım 2021 19:18
Olay, öğle saatlerinde, Devrek Terminali'nde meydana geldi. Yağış sırasında terminalin asma tavanı, su almaya başladı. Görevlilerin dikkatiyle terminal boşaltıldı. Bir süre sonra asma tavan, büyük gürültüyle çöktü. Terminalin kapısında bekleyen görevli ise tavanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Terminalin boşaltılmasıyla olası facianın önüne geçilirken, tavanın çökme anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Terminalde onarım çalışması yapılacağı belirtildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız