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AK Parti ile CHP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü

AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Karşılıklı laf atmaların üzerine iki parti milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Kasım 2021 21:00
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AK Parti ile CHP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü

TBMM Genel Kurulu'nda CHP, HDP ve İYİ Partinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul'da, gündem dışı konuşmaların ardından siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı.

HDP'nin, "Tahir Elçi cinayetinin tüm boyutlarıyla araştırılması" ile ilgili araştırma önergesinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerisi üzerinde konuşan HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay, Tahir Elçi cinayetinin adeta göstere göstere geldiğini savunarak "Cinayete ilişkin hiçbir önlem alınmadığı gibi olaydan sonra kolluğun, olay mahalline su sıkması, savcının anında tespit yapmaması gibi durumlar, faillerin bulunmasını olanaksız hale getirdi." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Tahir Elçi'nin siyasi suikasta kurban gittiğini iddia etti.

Tanrıkulu, AK Parti sıralarını işaret ederek "Tahir Elçi'nin faili sizlersiniz. Araştırmayanlardır, bunun üstünü örtenlerdir." ifadesini kullandı. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri, Tanrıkulu'na tepki gösterdi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, terör örgütü PKK'nın olay yerine giden Cumhuriyet savcısına bütün hendeklerden, çukurlardan ateş açtığını söyledi. Zırhlı araçlarla bile keşif yapılamadığını anlatan Özkaya, "Bugün bu önergeyi verenlerin biri çıkıp neden 'Ey PKK terör örgütü tarihe, millete silah sıkıyorsunuz.' diyemiyor? Çünkü onların esirleri de o yüzden." diye konuştu.

Ali Özkaya, Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin davanın Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde devam ettiğini hatırlatarak Anayasa gereğince devam eden davalarla ilgili Meclis'te de önerge verilemeyeceğine dikkati çekti.

Sataşmadan söz alan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Tahir Elçi'yi öldürenler, sizin koruduğunuz kolluk gücüdür." dedi.

HDP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

Bu arada İYİ Partinin "PTT'ye bağlı çalışan taşeron işçilerin sorunları" ile CHP'nin "şehir içi ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunan otobüs işletmecilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi" konusunda verdiği araştırma önergelerinin, bugün görüşülmesine dair grup önerileri de kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra AK Parti Grubu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi kabul edildi.

Buna göre, elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, gündemin ön sırasına alındı.

Genel Kurul'da, bugün Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. "Temel kanun" olarak iki bölüm halinde görüşülecek kanun teklifinin, birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlanacak.

- "Siyasette eşit temsil" tartışması

Daha sonra CHP'nin, Siyasi Partiler Kanunu, Milletvekili Seçimi Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'nin, doğrudan Genel Kurul gündemine alınması önerisi görüşüldü.

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CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadınların 5 Aralık 1934'te seçme ve seçilme haklarının güvence altına alındığını anımsattı.

87 yıl sonra 5 Aralık'a günler kala, karşılarında büyük bir sorumluluk olduğunu dile getiren Böke, "Eşitlikçi, özgür, demokratik bir geleceği birlikte kurup kurmayacağımıza dair bir oylama yapacağız. Kadınların siyasette de temsilin yarısını oluşturmasına 'evet' mi diyeceksiniz yoksa 'hayır' mı diyeceksiniz?" ifadelerini kullandı.

HDP Grup Başkanvekili Beştaş, siyasette eşit temsili uygulayan bir parti olmaktan mutluluk duyduklarını, bunu herkesin savunması gerektiğini söyledi.

HDP'li 56 milletvekilinden 24'ünün kadın olmasından gurur duyduklarını belirten Beştaş, HDP'nin, kadınların siyasette eşit temsilini uyguladığını, kanun teklifini olumlu bulduklarını belirtti.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, CHP'nin önerisi kabul edilmedi.

- "'Bu kadına haddini bildirin' diyen bir gelenekten geliyorsunuz"

Daha sonra söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Çok güzel bir tablo görüyorum; 4 hanımefendi, CHP'nin en ön sıralarına oturmuşlar. Şurada oturan 4 hanımefendinin yerine, kanun teklifini veren grup başkanvekillerinden en az birinin hanımefendi olmasını arzu ederdik." dedi.

CHP grup başkanvekillerinin, günün anlam ve önemini ifade edebilmek için yalnızca bugün için 5 dakikalığına kendi sıralarını kadın milletvekillerine verdiğini söyleyen Elitaş, "19 yıldır parlamentodayım, CHP'den bugüne kadar grup başkanvekilleri içinde bir kadın grup başkanvekili görev aldı. Ona da tahammül edemediniz, partinizden ihraç ettiniz." diye konuştu.

Elitaş, CHP'yi kastederek şunları kaydetti:

"1999 seçimlerinde bacılarımızın, hanımefendilerimizin TBMM'de temsil edilmesine tahammül edemediniz. Kadınlarımızın isteyerek taktıkları başörtüsüne 'bez parçası' dediğiniz dönemde, onların TBMM'de bulunmasına tahammül edemediniz. Hani kadın eşitliği? 'Bu kadına haddini bildirin' diyen bir gelenekten geliyorsunuz. Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan teklif ediyorum, her zaman yaptığınız bir iş var; olağanüstü kurultayı toplayın, tüzük kurultayını toplayın. 'Biz, 2023 seçimlerinde yüzde 60 kadın milletvekili koyacağız hatta fermuar sistemi değil, bunları en önlere yerleştireceğiz.' deyin. Bunu yapabilirsiniz. Niye yapmıyorsunuz? Ama ne olur kadınları, hanımefendileri bugünün anlam ve önemine binaen orada oturtarak onları rencide etmeyin."

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise Elitaş'a, "Başörtüsü kadının başını örter, inancının gereğidir, sizin günahlarınızı örtmez. Başörtüsüne sığınmaktan artık vazgeçin. Oradan size ekmek yok. Onu çok kullandınız, istismar ettiniz." karşılığını verdi.

AK Parti'nin bu tartışmalarla bir yere varamayacağını söyleyen Altay, "Bugün bu ülke iki şeyden çekiyor; devlete çöken haramilerden, sizin gibi Allah ile aldatanlardan. Bizim bir kadın grup başkanvekilimiz yok. Bundan üzülüyoruz. Bugün özel bir gün. Farkındalık olsun diye kadın milletvekillerimiz önde oturuyorlar ama sen bir kadın grup başkanvekilini o görevden aldırıp yerine oturdun. Bu ayıp da sana yeter." dedi.

Bu sırada AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tartışma çıktı. Karşılıklı laf atmaların üzerine iki parti milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.

Gerginliğin sürmesi üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşime ara verdi. Verilen arada da tartışma bir süre devam etti.

Birleşimin açılmasının ardından Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

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#CHP# HDP# İyi Parti# TBMM
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