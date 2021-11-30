Kastamonu'nun 2 ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
Kastamonu'nun Bozkurt ve Çatalzeytin ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.
Kastamonu'nun Bozkurt ve Çatalzeytin ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.
Çatalzeytin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun rüzgar ve fırtınanın etkili olduğuna işaret edildi.
Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi adına eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirilen açıklamada, vatandaşların çok acil olmadığı sürece dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuldu.
Bozkurt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun rüzgar ve fırtınanın etkili olduğuna işaret edildi.
Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yaşanabilecek olumsuzlukların önlenmesi adına eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, vatandaşların çok acil olmadığı sürece dışarı çıkmamaları uyarısında bulunuldu.
Çatalzeytin ilçesinde de fırtına nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmişti.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız