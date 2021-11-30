Mahkeme, uzman ebe/hemşirelik engeline 'dur' dedi

Aydın'da lise mezunu ebe kadrosuyla görev yaparken önce hemşirelikte lisans tamamlayan ardından da ebelik yüksek lisansı yapan üyesinin yüksek lisans diplomasını tescil etmeyen kurumun kararını, Sağlık-Sen yargıya taşıdı. Aydın 2. İdare Mahkemesi'nde görülen davada, Sağlık-Sen'in "hukuka ve mevzuata aykırı" olduğunu belirttiği kurum kararının iptaline oy çokluğuyla karar verildi.

Mahkeme kararında, "İlgili mevzuatta 'lisans mezunu ebeler meslekleriyle ilgili lisansüstü eğitim aldıktan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edildikten sonra uzman ebe olarak çalışırlar' denilmektedir. Söz konusu mevzuatta herhangi bir lisans programından mezun olmuş olan ebelerin yüksek lisans mezuniyetinin bulunması ve bunun davalı idarece tescil edilmesinin yeterli olduğu, lisans alanlarının ebelik olma zorunluluğunun bulunmadığı" gerekçesine yer verildi.

Kadrosu lise ebelik olan çalışanın hemşirelik lisansı bitirmesi ve üzerine bitirdiği ebelik yüksek lisansını "lisans mezuniyetinin hemşirelik olduğu gerekçesiyle" tescil etmeyen kurum kararında hukuka uygunluk bulunmadığını belirten mahkeme, istinaf yolu açık olmak kaydıyla kararı iptal etti.