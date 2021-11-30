MEB, Eğitim Sen üyesi 21 öğretmeni ihraç etti

6 Kasım 2020'de Eğitim Sen Diyarbakır Şube yönetici ve üyesi 29 kişinin, terörle ilişkileri olduğu gerekçesiyle evlerinde arama yapılmış ve gözaltına alınmıştır.

Ancak, Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı, başlattığı soruşturma sonucunda 'kovuşturmaya yer olmadığına' karar vermiştir.

Savcılığın soruşturma yürüttüğü süreçte Milli Eğitim Bakanlığı 21 Eğitim Sen üyesi öğretmen hakkında idari soruşturma başlatmıştır.

Bakanlık müfettişlerinin hazırladığı dosya üzerinden, Eğitim Sen üyelerinin ihracı talebi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 35. maddesi kapsamında MEB bünyesinde kurulan Komisyon'a gönderilmiş ve 3 Kasım 2021'de sözlü savunmaları alınmıştır.

29 Kasım 2021 Pazartesi günü ise 21 Eğitim Sen üyesi öğretmen, meslekten ihraç edilmiştir.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında "Bu uygulamaları yapanlardan er ya da geç, yargı önünde hesap sorulacaktır. Öğretmenlerimiz görevlerine mutlaka dönecektir." dedi.