Erdoğan'dan, Babacan'a 6 sıfır göndermesi

TRT ortak yayınında gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a da gönderme yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mevcut faiz düşürme politikasına yönelik konuşan Erdoğan, eski ekonomi bakanı olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a da göndermede bulundu.

"Dönemin başbakanı olarak ben attım"

6 sıfır atılmasına dair Ali Babacan'a yönelik konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Benim de yakın çevremde birçok insan bunları geçmişte de savunmadılar. Biz 6 sıfırı atıyoruz dediğimizde, 'Taksim Meydanı'nda anırırım' diyenler vardı. En yakınımda olanlardan bile, şu anda o da siyasette, 'kurmayacağım' dediği halde parti de kurdu. Şimdi 6 sıfır attık diye övünmeye başladı. Ne sen attın ya? Dönemin başbakanı olarak ben attım. Benzer birçok ekonomik kararın altında benim imzam var. Sen benim bakanımsın. Buna benzer birçok şeyler yaşadık."