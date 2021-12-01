6 parti işe alımlarda yazılı sınavın esas alınması konusunda birleşti

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi yetkililerinin 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e ilişkin yürüttükleri ortak çalışma kapsamında bugün TBMM'de düzenlenen toplantıda ortak metnin kamu yönetimi başlığına ilişkin kısmı tamamlandı. Toplantıda kamuda liyakat, eşitlik ve şeffaflık konularında ana ilkeler belirlendi.

Yazılı sınav esas olacak

Kamuda işe alımlarda mülakat usulündeki yaşanan sıkıntılar değerlendirilirken, işe alımlarda yazılı sınavın esas olması, mesleklere göre gerekli görülen hallerde ise kurumların mülakat yapabilmesi kararlaştırıldı. Mülakat için temsil örneği üzerinde duruldu. Bununla ilgili, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret gibi kurumlarda görev yapacak kişilerin temsil kabiliyetinin de göz önünde bulundurulması örneği üzerinde duruldu. İlke kararına göre kurumların bu konuda kendi teşkilat kanunlarına düzenleme yazacağı ifade edildi.