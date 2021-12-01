Türkiye ile AB, Covid-19 salgınında iş birliğinin geliştirilmesini görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Komisyon Üyesi Stella Kyriakides,Covid-19 salgınında iş birliğinin geliştirilmesini görüştü.

AB Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Komisyon Üyesi Stella Kyriakides ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AB-Türkiye Halk Sağlığı Yüksek Düzeyli Diyaloğu'nun ilk toplantısı için sanal ortamda bir araya geldi. Görüşmeye dair AB Komisyonu tarafından resmi açıklama yayınlandı. Açıklamada, "Bulaşıcı hastalık salgınları veya çevresel faktörlerden kaynaklananlar gibi sağlığa yönelik ciddi tehditler, yakın zamanda Covid-19 salgınında görüldüğü gibi sınır tanımaz. Bu tür durumlar küresel düzeyde artan sınır ötesi iş birliği ve koordinasyon gerektirir. Geçtiğimiz aylarda hem AB hem de Türkiye, Covid-19 salgınının toplumları ve sağlık sistemleri üzerinde önemli etkilerini yaşadı. Bu bağlamda Kyriakides ve Bakan Koca, Covid-19 salgınıyla kısa vadede mücadele de dahil olmak üzere sınır ötesi sağlık tehditleri konusunda AB ile Türkiye arasındaki işbirliğinin nasıl geliştirilebileceği konusunda görüş alışverişinde bulundu" denildi.

Görüşmede, iklim değişikliğinin halk sağlığı üzerindeki etkisiyle ilgili konular, AB ve Türkiye'nin kanser önleme, tedavi ve bakım yaklaşımları ile birlikte toplantının gündeminde üst sıralarda yer aldığı bilgisine yer verildi.

Salgında iş birliği

Açıklamada, "Kyriakides ve Bakan Koca, bu alanlarda iş birliğini ilerletme fırsatlarını görüştü. Ayrıca, salgının insanların ruh sağlığı üzerindeki etkisi ışığında, ruh sağlığı konuları ortak bir ilgi alanı olarak tartışıldı denildi. AB Komisyonu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da açıklamalarına yer verildi. Açıklamada, "Bakan Koca, aday ülke olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği ile işbirliği yapmaya ve en iyi uygulamaları ve deneyimleri paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti" denildi.

Avrupa Komisyonu tarafından görüşmeye ilişkin olarak yayınlanan mesajda, "AB Komisyonu ile Türkiye arasındaki temaslar artık teknik düzeyde devam edecek. Kyriakides ve Bakan, Avrupa Birliği ile Türkiye'yi sağlık alanında yakınlaştırmak amacıyla 2022'de görüşmeleri değerlendirmeye ve diyaloglarını sürdürmeye karar verdiler'' ifadelerine yer verildi.