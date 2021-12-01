Ankara'ya mevsimin ilk karı düştü
Ankara'da gece yarısından sonra sıcaklık -1 dereceye inerken yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 01 Aralık 2021 06:15
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Gölbaşı ilçesi İncek Mahallesinde etkili olan kar yağışı otomobilleri beyaza bürüdü.
Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, ana arterlerde ve caddelerde tedbir amaçlı bekledi. Ankara'da gece sıcaklık -1'i bulurken, gün içinde ise 5 derece olacak. Kar yağışının kentin tamamında etkili olması bekleniyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız