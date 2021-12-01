'AVM'de çalışmayın kendi işinizi yapın'

Eleman ihtiyacını karşılamak için harekete geçen Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), bugüne kadar Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbirliğiyle 79 meslek lisesi kurdu.

İstanbul'da bu okulların ilki 2014 yılında Tuzla'da faaliyete geçen İstanbul Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. "Meslek lisesi memleket meselesi" sloganıyla kurulan okulun 328 öğrencisi bulunuyor.

Makine Teknolojisi, Bilgisayarlı Makine İmalatı (CNC), Metal Teknolojileri, Mekatronik gibi alanlarda eğitim gören öğrencileri, mezun olduklarında ortalama 8 bin TL maaş bekliyor. İTOSB içerisindeki firmalar ile okul arasında çalışma imkanı kapsamında 21 protokol bulunuyor.

Anlaşmalar içerisinde okulun atölye ihtiyaçları ile ulaşım masraflarının karşılanması ve öğrencilere burs imkanı da yer alıyor. Ancak ne yazık ki mezunların sadece yüzde 40'ı uzmanlık alanında çalışmayı tercih ediyor. Geriye kalan yüzde 60'ı ya üniversiteye gidiyor ya da AVM'lerde satış elemanı olarak çalışıyor.

İHTİYACI KARŞILAMAKTA ZORLANIYORUZ

İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi (İTOSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ünsal Süzen, "Öğrencilerin okuldan çıktıktan sonra işi hazır. Üniversiteye gidenlere de burs yardımı yapılıyor. Üretime dayalı sektörlerle okulları birleştirmek çok zor. Biz bunu başardık. Fakat sıkıntımız çocuklar mezun olduktan sonra ya kafede ya AVM'de çalışıyor. Bizim OSB'nin kariyer sayfası var. Birisi işçi aradığında bize geliyor. O kadar çok eleman talebi var ki, staja ya da firmalara gönderirken özenle iş seçiyoruz. Sektörün eleman ihtiyacını karşılamakta zorlanıyoruz." dedi.

İKİNCİ VARDİYAYA ELEMAN YOK

İTOSB'de Taral Makine firması genel müdürü Volkan Biner, "55 yıllık Taral markası, Türkiye'deki ilk tarım makinaları üreten bir firma. Ortalama 35, dönemsel 60 kişiyle çalışıyoruz. Biz meslek lisesinin kaynak ve talaşlı imalat kısmında beraber çalışıyoruz. Onların staj yapmalarını sağlıyoruz. Mezun olan iki öğrenciyi de kendi bünyemize aldık. Sektörde yetişmiş elaman bulmakta zorlanıyoruz. Özellikle talaşlı imalatta kalifiyeli eleman bulmak zor, ikinci vardiyaya çıkamıyoruz. Çalışanlardan en düşüğü 5 bin TL en yükseği 7 bin TL maaş alıyor." diye konuştu.

Teknik yapı malzemeleri şirketi Fluidmaster personel ve idari İşler Şefi Onur Yuntacı ise "10 yıllık bir firmayız. 405 çalışanımız var. İki tane aktif meslek lisesinden mezun olan kaynakçımız var. Her sene okuldan stajyer alıyoruz. Sektörde elaman bulmak zor. Kimse kendi işini yapmıyor. Üç vardiyayla çalışıyoruz. Meslek lisesinin kapasitesi bizim eleman ihtiyacımızı karşılamıyor. Eleman bulmakta zorlanıyoruz." şeklinde konuştu.

Hem okuyup hem çalışıyorlar

Meslek lisesi öğrencilerinin istihdam sorunu yaşamadığına dikkat çeken İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, şunları söyledi: "Mesleki eğitim merkezlerinin OSB içinde açılmasıyla bir anlamda işletmeyi de okula getirmiş oluyoruz. Bu sayede öğrenciler teorik eğitimleri için okula giderek üretim çalışmalarına ara vermek zorunda kalmayacak, teorik eğitimini de işletmede alma imkanına sahip olacaklar. Öğrencilerin mesleki eğitim merkezlerinde eğitim öğretime devam edebilmeleri için kaydolduktan sonra en fazla iki ay içinde bir işletme ile sözleşme imzalaması gerekmektedir. Yani eğitim hayatını devam ettirirken aynı zamanda çalışmaya da devam etmekteler. İşletmeler de doğal olarak ustalık aşamasına ulaşmış olan öğrenciyle çalışmaya devam etmeyi tercih ettiğinden mesleki eğitim mezunlarının ciddi bir istihdam sorunu bulunmuyor. Öğrencilerin yarı zamanlı işlerde çalışarak ailelerine destek olabilmeleri de mümkün."

Ayşe Mine Alioğlu