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Belediye başkanlığında bağış adı altında rüşvet çarkı

Rüşvet ve usulsüzlük suçlarından gözaltına alınan Kıyıköy Belde Belediye Başkanı Ender Sevinç'in, 1. derece sit alanındaki onarım ve kaçak yapılar için müteahhitlerden bağış adı altında rüşvet istediği ortaya çıktı.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 01 Aralık 2021 08:02
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Belediye başkanlığında bağış adı altında rüşvet çarkı

Kıyıköy Belde Belediye Başkanı Ender Sevinç'in müteahhitlere 'bağış' adı altında ödeme yapmaları için adres gösterdiği işadamı T.Ö. de gözaltına alındı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinin CHP'li Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheliye yönelik "usulsüzlük" ve "rüşvet" suçlamasıyla gerçekleştirilen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.

İddialara göre, Kıyıköy beldesinde 1. derece sit alanlarına yapılan onarımlar, Pabuçdere ve Kazandere bölgesindeki kaçak yapılar, inşaat sahipleri ve çeşitli şahıslara verildi.

Başkan Sevinç, bu onarım ve inşaatlara izin için ise 'Beldemize bir durak yaptırdık. Durağı yapan T.Ö. isimli şahıs. Belediyenin de bu şahsa borcu var' diyerek bağış adı altında rüşvet istedi. Söz konusu durakları yapan gerçek kişilere ise ödeme yapılmadığı, bu nedenle belediyenin icralık olduğu öğrenildi.

KASASI GÖZALTINDA

Soruşturmada Sevinç'ten sonra gelen ikinci önemli şüpheli, beldede ticaret yapan işadamı T.Ö. oldu. Başkan Sevinç'in belediyenin iş makinesi kiralama gibi ihtiyaçlarını T.Ö.'ye ait şirketten temin ettiği iddia ediliyor.

Belediyede faturaların, sadece T.Ö.'ye günü gününe ödendiği, T.Ö.'nün ise belediyeye vereceği ihtiyaçları çoğu zaman eksik ve yerine getirmeme gibi bir yöntem izlediği öğrenildi. İşadamı T.Ö.'nün Başkan Sevinç'in kasası olduğu öne sürüldü.

Kaçak yapılara izin verilmesi karşılığında müteahhitlerden, Başkan Sevinç'in adres gösterdiği T.Ö. isimli işadamıyla bağlantılı kişilerin hesaplarına belirli miktarlarda bağış yapılması istendiği de iddialar arasında.

MİT ile Ankara Emniyeti'nin bir yıldır süren takibi sonucu 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamasıyla gözaltına alınan, DEVA Partisi kurucularından emekli bordo bereli subay Metin Gürcan tutuklandı.

MUSTAFA SAİT ÖZKAN

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#kıyıköy# belediye# bağış# rüşvet
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